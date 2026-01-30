Ράφα Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν – Να εκμεταλλευθούμε τα αρνητικά της»

  • Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη League Phase του Europa League και στρέφει το βλέμμα του στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 19 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς στις 26 Φεβρουαρίου.
  • Ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, σχολίασε την κλήρωση χαρακτηρίζοντας τη Βικτόρια Πλζεν «σκληροτράχηλη ομάδα» που δεν έχει χάσει στη διοργάνωση και έχει αρκετές ισοπαλίες.
  • Ο Ισπανός προπονητής τόνισε πως με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει νέα όπλα για να εκμεταλλευτεί τα αρνητικά στοιχεία της Πλζεν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη League Phase του Europa League με ισοπαλία κόντρα στη Ρόμα (1-1)και πλέον η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στρέφει το βλέμμα της στα playoffs, όπου όπως έμαθε από τη σημερινή κλήρωση θα βρει απέναντί του τη Βικτόρια Πλζεν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού σχολίασε την κλήρωση και τόνισε ότι με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα στην ευρωπαϊκή λίσταθα αποκτήσει νέα όπλα για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Πλζεν: «Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Γνωρίζουμε από το πρώτο ματς παιχνίδι ότι η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει στη διοργάνωση και έχει αρκετές ισοπαλίες, κάτι που σημαίνει ότι είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Και εμείς το είδαμε αυτό καθώς παίζαμε εναντίον δέκα παικτών στο παιχνίδι μας και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα μας θα είναι διαφορετική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε τα αρνητικά στοιχεία που έχει ως ομάδα η Βικτόρια Πλζεν περισσότερο. Πρέπει -επίσης- να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό».

Αναφερόμενος στις αλλαγές που θα υπάρξουν στα δύο ρόστερ, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στις προσθήκες του Παναθηναϊκού: «Δεν περιμένω να είναι μια διαφορετική ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιήσει τη φιλοσοφία της στο παιχνίδι. Και εμείς θα έχουμε τρεις αλλαγές στο ρόστερ μας που είναι σημαντικό και θεωρώ ότι οι αλλαγές μας θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν στοιχεία που θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούμε περισσότερο αυτά που θα μας δώσουν τα παιχνίδια».

