Βόλος: Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας έξω από την Σύνοδο των Πρυτάνεων

Σκηνικό έντασης μεταξύ φοιτητών και δυνάμεων της αστυνομίας, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) στην Αγριά όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων παρουσία της υπουργού Παιδείας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το magnesianews, φοιτητές επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να πλησιάσουν τον χώρο της Συνόδου, ωστόσο, απωθήθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες μάλιστα έκαναν και χρήση κρότου λάμψης, ενώ έριξαν και ένα δακρυγόνο.

Συγκεκριμένα φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν να παρακάμψουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με κρότου λάμψης και δακρυγόνο.

Η ένταση δεν διήρκεσε πολύ και πλέον τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν έως τώρα δύο προσαγωγές φοιτητών χωρίς να έχουν μετατραπεί μέχρι στιγμής σε συλλήψεις.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές και ζητούν να μην ερημώσουν τα πανεπιστήμιά τους.

