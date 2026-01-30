Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, στη Λαμία. Ο 48χρονος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) και μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις κατηγορίες βιασμός ανηλίκου κατά εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατά εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας πράξης κατά εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του star Κεντρικής Ελλάδας, ο 48χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Δημήτρης Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση ενώ από την πλευρά της οικογένειας του κοριτσιού την υπόθεση έχει αναλάβει το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Δούμα.