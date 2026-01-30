Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, στη Λαμία. Ο 48χρονος πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) και μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις κατηγορίες βιασμός ανηλίκου κατά εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατά εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας πράξης κατά εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του star Κεντρικής Ελλάδας, ο 48χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Δημήτρης Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση ενώ από την πλευρά της οικογένειας του κοριτσιού την υπόθεση έχει αναλάβει το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Δούμα.

 

15:04 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών – 4 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών για την...
14:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Διδυμότειχο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 4 επιβατών αυτοκινήτου που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από αυτοκίνητο στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Π...
14:36 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν νεκρά πρόβατα στο ποτάμι – Παρέμβαση εισαγγελέα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία μετά τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών προβάτων, μέσα στον ποταμ...
13:43 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Δείτε τους χάρτες

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν την χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, αρχής γενομέ...
