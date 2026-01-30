Άγιος έρωτας: Χλόη και Νικόλαος φιλιούνται με πάθος

Σύνοψη από το

  • Η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, όπου εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του. Οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, με την κατάσταση να μοιάζει έτοιμη να εκραγεί.
  • Η Αναστασία καταρρέει όταν μαθαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει ξανά έγκυος και θυμώνει με τον Χάρη, καθώς της κράτησε κρυφό το γεγονός.
  • Ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος, γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Άγιος Έρωτας

Η Αναστασία καταρρέει όταν μαθαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει ξανά έγκυος και τα βάζει με τον Χάρη στο νέο επεισόδιο της σειράς, Άγιος Έρωτας.

Τι θα δούμε απόψε:

Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί.

Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

 

11:40 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

