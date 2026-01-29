Άγιος Έρωτας: Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά στο Μαύρο Λιθάρι

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος Έρωτας: Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά στο Μαύρο Λιθάρι

Η Αναστασία μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει ξανά, την ίδια στιγμή που η Άννα συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και νιώθει εγκλωβισμένη, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00.

Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο. Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της.

Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκαλύπτει άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί.

Ο Νικηφόρος εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής. Η Θάλεια ενημερώνεται πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο.

Η Χλόη στρέφεται, για ακόμη μία φορά, στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχονται πιέσεις από τους Ιταλούς.

Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποιεί τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

 

15:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

