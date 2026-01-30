Πάπας Λέων: Ο «σεμνός δρόμος» τον οδηγεί σε σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου – Επέλεξε λιτή διαμονή έναντι της πολυτέλειας

Σύνοψη από το

  • Ο πάπας Λέων ΙΔ’ αποφάσισε να μετακομίσει σε σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου του Βατικανού, δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica.
  • Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι η «παπική σοφίτα» βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου με πολύ μικρά παράθυρα, ενώ το υπνοδωμάτιό του διαθέτει λιτή επίπλωση και η τουαλέτα βρίσκεται στον διάδρομο.
  • Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η επιλογή αυτή του Λέοντα είναι συνεπής με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του: πρόκειται για έναν αρκετά συνεσταλμένο πάπα, ο οποίος αναζητά την επαφή με τους πιστούς, αλλά επιθυμεί και στιγμές προσωπικής ανάπαυσης και μοναξιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων
Φωτογραφία: Reuters

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ αποφάσισε να μετακομίσει σε σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου του Βατικανού, δίπλα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica.

Η ιταλική εφημερίδα γράφει ότι η «παπική σοφίτα» βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου και ότι διαθέτει πολύ μικρά παράθυρα. Το δωμάτιο του Αμερικανού ποντίφικα δεν «βλέπει» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά σε εσωτερικό χώρο του Βατικανού.

Στον ίδιο όροφο, ο πάπας Πρέβοστ θα έχει στην διάθεσή του γυμναστήριο και κουζίνα.

Το υπνοδωμάτιό του, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διαθέτει λιτή επίπλωση και η τουαλέτα βρίσκεται στον διάδρομο, σε λίγα μέτρα απόσταση από το δωμάτιο.

Στον ίδιο όροφο αναμένεται να μετακομίσουν σύντομα και μερικοί από τους στενότερους συνεργάτες του «Αγίου Πατέρα των Καθολικών».

Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η επιλογή αυτή του Λέοντα είναι συνεπής με τις μέχρι τώρα αποφάσεις του: πρόκειται για έναν αρκετά συνεσταλμένο πάπα, ο οποίος αναζητά την επαφή με τους πιστούς, αλλά επιθυμεί και στιγμές προσωπικής ανάπαυσης και μοναξιάς.

Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση, σε σχέση με το παρελθόν: ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος είχε επιλέξει τον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου ζούσε μαζί με άλλους κληρικούς, στο εσωτερικό του Βατικανού.

Οι δε προκάτοχοί του διέμεναν στο επίσημο παπικό διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από την «σοφίτα» του νέου ποντίφικα και διαθέτει δέκα διαφορετικά δωμάτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Ταξί στην Αττική: Απεργία των Ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου

Νέες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ-Ποιους αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
12:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ένας εργαζόμενος του δήμου Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, έγινε viral στα social media αφού, ενώ καθά...
11:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι για Πούτιν: «Μπορώ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – Ας έρθει, αν τολμά» – Αβεβαιότητα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην...
10:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας – Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη

Ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα (Nipah) πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, ανακοίν...
08:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανικό: Τα ανοιχτά μέτωπα Κιέβου – Μόσχας πριν από τις νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Η τακτική «φθοράς» της Ρωσίας

Μια αιφνιδιαστική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των ρωσικών...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα