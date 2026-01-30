Γαλλία: Ο Λεκορνί πέρασε τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς ψηφοφορία – Η αντιπολίτευση θα καταθέσει προτάσεις μομφής

  Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής εξουσίας για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 από την Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία.
  Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέες προτάσεις μομφής από την αντιπολίτευση, οι οποίες όμως δεν είναι πιθανό να εγκριθούν.
  Ο Λεκορνί προχώρησε σε παραχωρήσεις προς τους Σοσιαλιστές για να λάβει τη στήριξή τους, όπως γεύμα ενός ευρώ για τους φοιτητές, έπειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε σήμερα χρήση μιας ειδικής εξουσίας που του παρέχει το Σύνταγμα προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του για το 2026 από τη βαθιά διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία, μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες προτάσεις μομφής.

Ο Λεκορνί είχε ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων αλλά και το σκέλος των δαπανών του νομοσχεδίου προκειμένου να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού από την κάτω βουλή.

Έπειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων που κατέληξαν σε αδιέξοδο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα κάνει χρήση του άρθρου αυτού για να περάσει τον προϋπολογισμό, αφού προηγουμένως προχώρησε σε παραχωρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών.

Οι παραχωρήσεις που έγιναν προς τους Σοσιαλιστές περιλαμβάνουν γεύμα ενός ευρώ για τους φοιτητές και αύξηση του συμπληρωματικού επιδόματος για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι «ατελής», «είναι ένα χρήσιμο κείμενο για τους Γάλλους, γιατί μας επιτρέπει να βγούμε από το κλίμα αβεβαιότητας που έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες», δήλωσε την Πέμπτη η υπουργός Δημόσιων Λογαριασμών, Αμελί ντε Μονσαλέν.

Η επιλογή χρήσης του Άρθρου 49.3 συνιστά αλλαγή στάσης για τον Λεκορνί, ο οποίος πέρυσι είχε δεσμευτεί να επιδιώξει την έγκριση του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο, επιχειρώντας να αποφύγει την τύχη των δύο προκατόχων του που απομακρύνθηκαν από την εξουσία εξαιτίας αποτυχημένων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

«Η Γαλλία πρέπει να έχει προϋπολογισμό. Και έτσι, ενώπιον αυτού του σώματος, δεσμεύω την ευθύνη της κυβέρνησης για το σύνολο του Νομοσχεδίου Οικονομικών για το 2026», δήλωσε την Παρασκευή ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, ενεργοποιώντας επίσημα το άρθρο 49.3 για να προωθήσει το νομοσχέδιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, οι οποίες όμως δεν είναι πιθανό να εγκριθούν.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ερίκ Κοκερέλ, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, οι προτάσεις μομφής αναμένεται να συζητηθούν και να τεθούν σε ψηφοφορία τη Δευτέρα. Εφόσον ο Λεκορνί επιβιώσει πολιτικά, όπως αναμένεται με βάση την προηγούμενη στήριξη που έχει λάβει, ο προϋπολογισμός θα προχωρήσει προς την τελική του έγκριση.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει βυθισμένη σε πολιτικές κρίσεις από το 2024, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές και έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

