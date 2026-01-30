Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Εξαφανίστηκαν 13 κιλά ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύνοψη από το

  • Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου λόγω απώλειας περίπου 13 κιλών εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού.
  • Το περιστατικό διερευνάται σε βάθος με ανακριτικές διαδικασίες, ενώ στο σημείο μετέβη και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος επιβλέπει προσωπικά τις έρευνες.
  • Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για την απώλεια του ΤΝΤ, ενώ η προγραμματισμένη άσκηση αναβλήθηκε μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Εξαφανίστηκαν 13 κιλά ΤΝΤ κατά τη διάρκεια άσκησης
Πηγή: Facebook / Εθνική Φρουρά

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου λόγω απώλειας περίπου 13 κιλών εκρηκτικού υλικού ΤΝΤ, κατά τη διάρκεια άσκησης του Μηχανικού στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που μεταδίδει το philenews, το περιστατικό διερευνάται σε βάθος και έχουν ήδη αρχίσει ανακριτικές διαδικασίες.

Στο σημείο μετέβη και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος επιβλέπει προσωπικά τις έρευνες, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου ενημέρωσης, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια: είτε το εκρηκτικό υλικό έχει όντως χαθεί ή αφαιρεθεί, είτε χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης χωρίς να καταγραφεί με ακρίβεια, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση, η άσκηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβλήθηκε, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες.

 

13:48 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

