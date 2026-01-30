Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού που έχασε την ζωή της στη «Βιολάντα»

Σε κλίμα οδύνης και με δεκάδες αναπάντητα «γιατί» να πλανώνται, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτή την ώρα, στα Τρίκαλα, την 45χρονη Ελένη Κατσαρού, η οποία είναι μία από τις εργαζόμενες που έχασαν την ζωή τους, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης γυναίκας, προκειμένου να της πουν το τελευταίο «αντίο».

 

Χθες, Πέμπτη, στις κηδείες των τριών εργαζομένων γυναικών επικρατούσε θλίψη και οργή. Η Αναστασία, η Αγάπη και η Σταυρούλα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

 

