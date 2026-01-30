Ίμια: Ντοκουμέντα από τη βραδιά της κρίσης – Οι τελευταίες στιγμές των τριών αξιωματικών πριν από την πτώση του ελικοπτέρου

Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στη σύγχρονη ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων ήταν αυτή της 30ής προς 31 Ιανουαρίου του 1996, όταν Αθήνα και Άγκυρα έφτασαν μια ανάσα πριν από τον πόλεμο εξαιτίας της κρίσης των Ιμίων. Στην εκπομπή του Open «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, προβλήθηκαν ντοκουμέντα, αποτέλεσμα έρευνας της δημοσιογράφου Γεωργίας Λινάρδου, που αναλύονται γραπτώς στο βιβλίο της με τίτλο ‘May Day – 10 μοιραίες πτήσεις’.

Το τηλεφώνημα στο σπίτι του Χριστόδουλου Καραθανάση

Στο πρώτο απόσπασμα του βιβλίου περιγράφεται το τηλεφώνημα στο σπίτι του Χριστόδουλου Καραθανάση με το οποίο ενημερώνεται ότι πρέπει να πάει στη βάση στο Κοτρώνι για να φύγει για τα Ίμια.

Ο διάλογος με την σύζυγό του αφού μιλά στο τηλέφωνο

Ποιος ήταν;

Από το αεροδρόμιο. Θα φύγει ελικόπτερο για τα Ίμια. Μου είπαν να πάω. Να πάω, τι να κάνω;

Δεν μπορώ να σου πω πήγαινε ή μην πας, εσύ ξέρεις καλύτερα.

Θα πάω, θα είναι μια καλή εμπειρία για μένα

Ακολουθεί τηλεφώνημα του Καραθανάση στην αδελφή του

Έλα Τίνα, αύριο φεύγω για ταξίδι. Σε παρακαλώ να προσέχεις την Ειρήνη και το παιδί

Ο Καραθανάσης αποχαιρετά την οικογένειά του και κατεβαίνει στο σπίτι του πατέρα του, κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει. «Να πας παιδί μου, καλό ταξίδι… και οι πολυτέλειες δεν χρειάζονται»

Όταν ο Καραθανάσης φτάνει στο Κοτρώνι, είναι όλα έτοιμα για να πετάξει. Ανεβαίνει στο δωμάτιό του και βάζει μερικά πράγματα σε ένα βαλιτσάκι. Ζητεί «αυτά να παραδοθούν στη γυναίκα μου» και μέσα σε «αυτά» βρίσκεται και η βέρα του.

Το γράμμα της μητέρας του Έκτορα Γιαλοψού

Σε ένα γράμμα που παρέδωσε στο παιδί της, η μητέρα του Έκτορα Γιαλοψού, Μαλάμω, έγραφε:

«Όλα ξεκίνησαν την 27η Ιανουαρίου του 1996 όταν γύρισες από άσκηση. Μπαίνοντας στο σπίτι μας, είπες ότι είστε σε επιφυλακή και ότι περίμενες μήπως σε πάρουν τηλέφωνο και σε καλέσουν. Τελικά, το τηλέφωνο χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου, πρώτα στο δικό μου σπίτι και τους είπα να σε καλέσουν στον δικό σου αριθμό. Σε καλούσαν να πας στη βάση του Μαραθώνα. Εσύ αντέδρασες, διότι δεν πίστευες ότι ήταν σοβαρό το επεισόδιο που είχε ξεκινήσει και γιατί θα σε έστελναν στη θέση κάποιου άλλου.

Προσπαθούσες να τους εξηγήσεις ότι μόλις είχες γυρίσει από ταξίδι και ότι ήταν η σειρά κάποιου άλλου συναδέλφου σου να πάει. Επίσης, ότι η κάσκα σου ήταν σπασμένη και το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο. Πήρες τη μικρή σου αδελφή και πήγες να βρεις μέσα στη νύχτα μαγαζί ανοικτό να αγοράσεις κόλλα για να κολλήσεις την κάσκα σου. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκες καθόλου περιμένοντας το αυτοκίνητο από την Βάση να σε πάρει. Το ίδιο κι εγώ, δεν έκλεισα μάτι από την αγωνία μου. Τελικά, το ξημέρωμα της Τρίτης ήρθε το αυτοκίνητο για να σε πάρει».

Το άγχος του πατέρα του Βλαχάκου

Όπως είπε η δημοσιογράφος Γεωργία Λινάρδου, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου είχε χάσει τη σύζυγό του και μεγάλωνε μόνος του τα παιδιά τους.

Το μεγάλο του άγχος ήταν μην πάθει τίποτα ο Παναγιώτης και όταν έμαθε ότι ήθελε να μπει στην Αεροπορία, προσπαθούσε να τον αποτρέψει. «Όχι στην Αεροπορία, πήγαινε στη Σχολή Δοκίμων».

Ο Βλαχάκος κατέληξε στα ελικόπτερα και έλεγε στον πατέρα του: «Πατέρα μην φοβάσαι. Αλλά αν είναι να πάω για κάτι, θα πάω για την Ελλάδα…».