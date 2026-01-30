Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι – «Η τύχη μας βοήθησε και δεν χτύπησε κάποιο παιδί»

  • Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν στην αίθουσα πληροφορικής δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί αφού το περιστατικό συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
  • Το περιστατικό αντιλήφθηκε η καθαρίστρια το πρωί της Δευτέρας, με τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν συνεργεία του Δήμου Γαλατσίου που έσπευσαν και εντόπισαν και ένα άλλο σημείο που θα έπεφτε.
  • Μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων τόνισε ότι «η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί», επισημαίνοντας την ανάγκη για συχνότερους ελέγχους και συντήρηση των παλιών σχολείων.
Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί αφού το περιστατικό συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι σοβάδες από το ταβάνι έπεσαν στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, όπου γίνονται μαθήματα.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε η καθαρίστρια που πήγε στο σχολείο το πρωί της Δευτέρας και άνοιξε την αίθουσα, βλέποντας τους πεσμένους σοβάδες. Ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με την σειρά τους επικοινώνησαν με τα συνεργεία του Δήμου Γαλατσίου, που έσπευσαν λίγη ώρα αργότερα και μάλιστα εντόπισαν και ένα άλλο σημείο στην ίδια αίθουσα που από μέρα σε μέρα θα έπεφτε και αυτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Η τύχη μας βοήθησε ακόμα μία φορά και δεν χτύπησε κάποιο παιδί, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο, δεν ήταν σε ώρα που λειτουργούσε το σχολείο που έγινε το συμβάν, αλλά επειδή τα περιστατικά όχι μόνο στο δικό μας σχολείο, τα οποία έχουμε επισημάνει προς τον Δήμο, τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πάρα πολλά, έχουμε δει, από πτώσεις ταβανιών, σοβάδων κλπ στα σχολεία. Πρόσφατα ήταν στο Πόρτο Ράφτη που χτύπησε κάποιο παιδί» είπε ο Σπυρίδων Χόρτης, μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, στην εκπομπή Newsroom.

Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, «τώρα εκ των υστέρων έγινε ο έλεγχος αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Αλλά όπως είπα και πιο πριν, εμείς σαν σύλλογος έχουμε επισημάνει ότι το σχολείο ότι έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα παλιό σχολείο, οπότε, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα παλιό σχολείο, έχει περισσότερες ανάγκες συντήρησης και προληπτικούς ελέγχους. Εμείς οι εκπαιδευτικοί, η δουλειά μας είναι ότι δεν είμαστε τεχνικοί για να μπορούμε να κάνουμε την εκτίμηση.
Αυτό πιστεύω ότι είναι ευθύνη του Δήμου και της πολιτείας για να ελέγχει την καταλληλότητα των κτιρίων για να μπαίνουν τα συνεργεία. Εμείς ούτως ή άλλως για πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, έχουμε κάνει πολλές φορές υπόμνημα προς τον Δήμο και έχουμε ζητήσει να ελεγχθούν».

«Από κει και πέρα θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο δικό μας σχολείο, μόνο στον δικό μας Δήμο, ότι γενικότερα το κράτος και η πολιτεία, δεν ξοδεύει τα χρήματα που θα έπρεπε να ξοδέψει για να συντηρούνται τα σχολεία και να υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια για να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δήμος έχει προχωρήσει σε εργασίες ώστε πολύ σύντομα η αίθουσα να είναι ξανά λειτουργική.

 

 

13:43 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

