Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 5χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας 5χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το e-evros.gr, οι γονείς φέρεται να είπαν πως ο 5χρονος περνούσε κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες. Όταν πλέον το παιδί έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, πήγαν στο νοσοκομείο και γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να το σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ήταν ήδη νεκρό.

Δεν έγιναν γνωστές πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου, αλλά σήμερα (30/01) αναμενόταν το πόρισμα από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου μεταφέρθηκε το νεκρό παιδί.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου και έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η είδηση διαδόθηκε αμέσως στο Διδυμότειχο και σκόρπισε θλίψη στην πόλη, αφού οι γονείς του παιδιού ήταν στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία, κατάγονται από τον Έβρο και υπηρετούσαν στην περιοχή.