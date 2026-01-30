Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 5χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

  • Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας 5χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς φέρεται να είπαν πως ο 5χρονος περνούσε κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να τον σώσουν απέβησαν άκαρπες.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστές οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου, με ιστολογικά δείγματα να έχουν σταλεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Διδυμότειχο, καθώς οι γονείς του παιδιού ήταν στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας 5χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το e-evros.gr, οι γονείς φέρεται να είπαν πως ο 5χρονος περνούσε κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες. Όταν πλέον το παιδί έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, πήγαν στο νοσοκομείο και γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να το σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ήταν ήδη νεκρό.

Δεν έγιναν γνωστές πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου, αλλά σήμερα (30/01) αναμενόταν το πόρισμα από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου μεταφέρθηκε το νεκρό παιδί.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου και έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η είδηση διαδόθηκε αμέσως στο Διδυμότειχο και σκόρπισε θλίψη στην πόλη, αφού οι γονείς του παιδιού ήταν στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία, κατάγονται από τον Έβρο και υπηρετούσαν στην περιοχή.

