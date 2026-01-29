Φρίκη στην Λαμία: 48χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

  • Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Λαμία, για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, από την ηλικία των 12 ετών.
  • Ο άνδρας φέρεται να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του από το 2023, ενώ οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία της μητέρας του κοριτσιού, με τα όσα κατέθεσαν να επιβεβαιώνονται και ιατροδικαστικά. Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας με κακουργηματικές κατηγορίες.
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιά του, από την ηλικία των 12 ετών.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη (28/01) το πρωί στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, έπειτα από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού. Η ανήλικη είχε εκμυστηρευτεί στην ίδια και σε μια θεία της, τι περνούσε στα χέρια του 48χρονου, τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ωστόσο, συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί την ανήλικη, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της. Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και φέρεται να επιβεβαιώθηκαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

