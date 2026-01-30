Ρώμη: Η αντιπολίτευση απέτρεψε συνέντευξη Τύπου ακροδεξιών στη Βουλή – Βίντεο να τραγουδούν το «Bella ciao»

  • Βουλευτές της ιταλικής αντιπολίτευσης πραγματοποίησαν κατάληψη στην αίθουσα Τύπου της βουλής της Ρώμης, αποτρέποντας συνέντευξη Τύπου ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.
  • Οι ακροδεξιές οργανώσεις «Καζαπάουντ», «Μέτωπο Σκινχέντ Βένετο» και «Φόρτσα Νουόβα» σκόπευαν να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες για τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό μεταναστών, όμως η συνέντευξη ακυρώθηκε.
  • Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στην πρωτοβουλία, στιγματίζοντας τη στήριξη βουλευτή της Λέγκα και τραγουδώντας το «Bella ciao».
Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και των Οικολόγων πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί κατάληψη στην αίθουσα Τύπου της Βουλής της Ρώμης για να αποτρέψουν την διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου σειράς ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

Πρόκειται για τις οργανώσεις «Καζαπάουντ», «Μέτωπο Σκινχέντ Βένετο» και «Φόρτσα Νουόβα» (Νέα Δύναμη). Στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες για τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό των μεταναστών που ζουν στην Ιταλία.


Η συνέντευξη τελικά ακυρώθηκε, έστω κι αν ορισμένα μέλη των ακραίων αυτών σχηματισμών κατάφεραν να μπουν στους χώρους της βουλής.


Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα κατά της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, στιγματίζοντας την απόφαση του βουλευτή της Λέγκα, Ντομένικο Φουρτζουέλε, να προσφέρει την στήριξή του και να «κλείσει» την αίθουσα Τύπου της βουλής για την διεξαγωγή της σχετικής παρουσίασης.


Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για ακροδεξιές δυνάμεις που δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση και, για τον λόγο αυτό, η αρωγή του Φουρτζουέλε ήταν καθοριστικής σημασίας.


«Λέμε όχι στην πρόσβαση των νεοναζί στο κοινοβούλιο», φώναξαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο επικεφαλής των Ιταλών Ριζοσπαστών, Ρικάρντο Μάτζι, από την καθιστική διαμαρτυρία την οποία οργάνωσε έξω από την είσοδο του μεγάρου της βουλής, υπογράμμισε ότι «οι ιδέες των οργανώσεων αυτών είναι ίδιες με εκείνες που εμπνέουν την δράση της ΙCE, της αστυνομίας μετανάστευσης στις ΗΠΑ, όπου άνθρωποι συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται βάσει της εθνικότητας και της καταγωγής τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

13:48 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

