Europa League: Με την Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα πλέι-οφ – Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα

Μία… πρόσφατη γνώριμη κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στα πλέι-οφ του Europa League, καθώς αντίπαλος των «πρασίνων», στην προσπάθεια πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, θα είναι η Βικτόρια Πλζεν. Τη Θέλτα θα αντιμετωπίσει γι’ ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase, μένοντας στο 0-0, και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (26/2) στη «Ντουσάν Αρένα» του Πλζεν.

Ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα αναμετρήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase, με τη Θέλτα να επικρατεί 3-1. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ ο αγώνας ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (26/2) στην Ισπανία.