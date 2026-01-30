Τελική βαθμολογία Europa League: 17ος ο ΠΑΟΚ, 20ος ο Παναθηναϊκός – Όλα τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Μετά τις σημερινές μάχες που έδωσαν και την πικρή γεύση απο τα αποτελέσματα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν το “παρών” στα πλέι οφ του Europa League και θα διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με δέκα παίκτες κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία, ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 και τερμάτισε 17ος. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και τερμάτισε 20ος.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Θέλτα, ενώ του Παναθηναίκού η Πλζεν και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η κλήρωση των πλέι οφ θα γίνει την Παρασκευή 30/01 στις 14:00.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Europa League

Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 4-2

(34′ Ιμπέρ, 55′ Μερά, 88′ Κάραμπετς, 90’+3 Ροντρίγκες – 20′ Γιακουμάκης, 69′ Μεϊτέ)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(58′ Ταμπόρδα – 80′ Ζιολκόβσκι)

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2

(65′ Ρότζερς, 76′ Μινγκς, 87′ Τζιμο-Αλόμπα – 31′ Κονατέ, 49′ Γέο)

Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2

(6′ Νιγκρεν, 10’αυτ. Βιργκεβερ, 19′ πέν. Ένγκελς, 66′ Τράστι – 44′ Ντε Βιτ, 62′ Μπλέικ)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1

(27′ Μόρα, 36′ Μούρα, 41′ αυτ. Φερνάντες – 6′ Γκασάμα)

Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1

(39′ Πάνος)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0

(49′ Σιμσιρ, 74′ Μπακ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1

(89′ Μπρούνο Ντουάρτε – 87′ Λόπες)

Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

(71′ Τσισότι – 19′ Γιούκσεκ)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(45′ πέν. Χέιμανς, 82′ Καρέτσας – 4′ Αλί)

Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

(90’+2 πέν. Ζιρού)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3

(35′ Ρόου, 47′ Ορσολίνι, 90’+4 Πομπέγκα)

Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0

(17′ Ότβος, 21′,55′ Ιγκόρ Ζεσούς, 90′ πέν. ΜακΑτι)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0

(42′ Στάνιτς)

Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1

(17′ Άντονι, 32′ Εζαλζουλί – 77′ Τένγκστεντ)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0

(85′ Κιτεϊσβίλι)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2

(6′ Ούνταβ, 7′ Ντεμίροβιτς, 90′ Άντρες – 42′ Γκίγκοβιτς, 57′ Λοπέρ)

Η τελική βαθμολογία του Europa League