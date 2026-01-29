Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι σκαρφαλώνοντας στην 2η θέση στην Euroleague – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, επικρατώντας 87-75 της Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική. Με ρεκόρ 16-8, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν τετράδα και υποχρέωσαν τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.
  • Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν ο Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, καθώς και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Ένα κρίσιμο τρίποντο του Ντόρσεϊ στα 7 δέκατα πριν το τέλος έδωσε το πολυπόθητο +14 στον Ολυμπιακό.
  • Μετά από αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία του εννιά ματς. Ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 16-8.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75: Πήρε το ντέρμπι σκαρφαλώνοντας στην 2η θέση στην Euroleague – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 16-8 πάτησε τετράδα, ενώ χρωστάει και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 87-75 της Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Καταλανούς στην ένατη ήττα τους.

Ένα κρίσιμο τρίποντο του Ντόρσεϊ στα 7 δέκατα πριν το τέλος έδωσε το πολυπόθητο +14 στον Ολυμπιακό, όμως ο Βέσελι με ένα μεγάλο σουτ μείωσε στους 12 και άφησε την ομάδα του Πειραιά με τη νίκη, αλλά με μια πικρή γεύση λόγω της διαφοράς από το πρώτον γύρο (-13 στη Βαρκελώνη).

Στην αναμέτρηση ξεχώρισαν ο Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ. Στους 15 ο Πάντερ για την Μπαρτσελόνα, ενώ από 14 είχαν Κλάιμπερν και Μπριθουέλα.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία του εννιά ματς και ανέβηκε στο 16-8 όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

  • Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
  • Χάποελ – Μπάγερν 64-79
  • Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
  • Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79
  • Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

  • Μονακό – Βίρτους Μπολόνια (20:30)
  • Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι (21:00)
  • Μπασκόνια – Ζάλγκιρις (21:30)
  • Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός (21:45)

Η βαθμολογία

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
22:16 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Το πανό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τα 7 αδέλφια τους στην άδεια εξέδρα του “Groupama Stadium”

Η τραγωδία στη Ρουμανία με τον χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμα...
19:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μέσα σε απόλυτη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1...
12:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Αντετοκούνμπο: Η μητέρα του ίσως έδωσε το πρώτο στοιχείο για την επόμενη ομάδα του – Έτοιμος για trade ο «Greek Freak»

Φαίνεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος να φύγει από τους Μπακς, αφήνοντας το κρύο ...
11:36 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Για την 5η σερί νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Μετά τη μεγάλη εντός έδρας νίκη της Παρί, με 98-92, επί της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγώνα με τον ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι