Πάτρα: Μία σύλληψη για τον ξυλοδαρμό των τριών 19χρονων στη Γεροκωστοπούλου για μία μπλούζα με ελληνική σημαία

Σύνοψη από το

  • Εξελίξεις ως προς την επίθεση και ξυλοδαρμό τριών 19χρονων στην Πάτρα, με αιτία, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, μία μπλούζα με ελληνική σημαία.
  • Δράστες ήταν οκτώ άτομα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούσαν μαύρα ρούχα, χρησιμοποιώντας σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη.
  • Η Ασφάλεια Πατρών συνέλαβε έναν 25χρονο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και αναγνωρίστηκε από τους παθόντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους δράστες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Εξελίξεις ως προς την επίθεση και ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Πέμπτης στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα, όταν τρεις 19χρονοι, ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα, μετέβησαν στο αστυνομικό μέγαρο και κατήγγειλαν το εις βάρος τους περιστατικό.

Δράστες ήταν οκτώ άτομα τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούσαν μαύρα ρούχα.

Όπως ανέφεραν τα θύματα, σύμφωνα με το tempo24.news, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους κατάφεραν χτυπήματα. Αιτία σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αποτέλεσε το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 η Ασφάλεια Πατρών, συνέλαβε έναν 25χρονο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και αναγνωρίστηκε από τους παθόντες. Ο νεαρός με την σχηματιζόμενη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί την Παρασκευή στον εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που έχουν αναλάβει την υπόθεση, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.

