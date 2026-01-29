Πάτρα: Μία σύλληψη για τον ξυλοδαρμό των τριών 19χρονων στη Γεροκωστοπούλου για μία μπλούζα με ελληνική σημαία

Εξελίξεις ως προς την επίθεση και ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Πέμπτης στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα, όταν τρεις 19χρονοι, ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα, μετέβησαν στο αστυνομικό μέγαρο και κατήγγειλαν το εις βάρος τους περιστατικό.

Δράστες ήταν οκτώ άτομα τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούσαν μαύρα ρούχα.

Όπως ανέφεραν τα θύματα, σύμφωνα με το tempo24.news, το επεισόδιο έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δράστες έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη με τα οποία τους κατάφεραν χτυπήματα. Αιτία σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αποτέλεσε το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 η Ασφάλεια Πατρών, συνέλαβε έναν 25χρονο που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό και αναγνωρίστηκε από τους παθόντες. Ο νεαρός με την σχηματιζόμενη σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί την Παρασκευή στον εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που έχουν αναλάβει την υπόθεση, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.