Πάτρα: Άγρια επίθεση σε βάρος τριών 19χρονων για μία μπλούζα

Σύνοψη από το

  • Άγρια επίθεση δέχτηκαν τρεις 19χρονοι τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, καταγγέλλοντας ξυλοδαρμό από οκτώ αγνώστους.
  • Οι δράστες, στην πλειοψηφία τους με καλυμμένα πρόσωπα και μαύρα ρούχα, έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία χτύπησαν τα θύματα.
  • Αφορμή για την επίθεση φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία, με τη δικογραφία να σχηματίζεται και για έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ένα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ήταν περίπου 3.30 τα ξημερώματα όταν τρεις 19χρονοι (ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα) προσήλθαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού και κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από οκτώ αγνώστους έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι δράστες στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα, ενώ έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία τους χτύπησαν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως στάθηκε το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με σοβαρό κάταγμα στον αυχένα ο πολυτραυματίας που μένει στη Ρουμανία – Επιστρέφουν οι άλλοι 2 με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ

ΕΣΥ: Ισχυρό οικονομικό κίνητρο για νέους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες

Σούπερ μάρκετ: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι ισχύει για ...

Στη Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης: Με ποιους θα συναντηθεί – Η ατζέντα των συζητήσεων

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
13:13 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ – Θα μεταφερθούν στο «Παπαγεωργίου»

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι το α...
13:03 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μοναστηράκι: Άφησε το μηχανάκι στη μέση του πεζοδρόμου κι έφυγε – Φωτογραφία αναγνώστη

Μία φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από το Μοναστηράκι, αναδεικνύει για ακόμη ...
12:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα στην Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Στο Παπαγεωργίου θα μεταφερθούν οι τραυματίες

Βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ για τους επτά φιλάθλους της ομάδας που έχα...
12:04 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία – «Έχει ο Θεός» είπε δακρυσμένος ο πατέρας του ενός

Άρχισε λίγο μετά τις 11:30 η αεροδιακομιδή προς τη Θεσσαλονίκη του 20χρονου Κωνσταντίνου και τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι