Πάτρα: Άγρια επίθεση σε βάρος τριών 19χρονων για μία μπλούζα

Ένα πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ήταν περίπου 3.30 τα ξημερώματα όταν τρεις 19χρονοι (ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα) προσήλθαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού και κατήγγειλαν ξυλοδαρμό από οκτώ αγνώστους έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι δράστες στην πλειοψηφία τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, όλοι φορούσαν μαύρα ρούχα, ενώ έφεραν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία τους χτύπησαν.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως στάθηκε το γεγονός ότι το ένα από τα θύματα φορούσε μπλούζα με ελληνική σημαία.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δραστών για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.