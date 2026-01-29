Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε συνεργείο του Star κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης έξω από το «Παπαγεωργίου»

Σύνοψη από το

  • Ένταση σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μία ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.
  • Η ρεπόρτερ Λευκή Γεωργάκη μετέδιδε ζωντανό ρεπορτάζ για τους τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όταν αντιλήφθηκε ομάδα νεαρών να την πλησιάζει.
  • Μαυροφορεμένοι νεαροί κλώτσησαν και έσπρωξαν τον τεχνικό, φωνάζοντας «Πάρ’ το τώρα, εξαφανίσου!», με αποτέλεσμα η σύνδεση να διακοπεί απότομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε συνεργείο του Star κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης έξω από το «Παπαγεωργίου»

Ένταση σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άγνωστοι επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star, την ώρα που η δημοσιογράφος μετέδιδε ζωντανό ρεπορτάζ για τους τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Η ρεπόρτερ Λευκή Γεωργάκη βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση όταν αντιλήφθηκε ομάδα νεαρών να την πλησιάζει. «Βλέπουμε και άτομα του ΠΑΟΚ που έρχονται, δεν ξέρω αν μπορούμε να γυρίσουμε…», ακούγεται να λέει, φανερά αιφνιδιασμένη, καθώς οι περισσότεροι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στο πλάνο εμφανίζεται να ενημερώνει πως έφτασε μοτοπορεία στο νοσοκομείο, προσπαθώντας παράλληλα να συνεχίσει το ρεπορτάζ της για έναν από τους τραυματίες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο μαυροφορεμένοι άνδρες φαίνονται να τρέχουν προς το σημείο όπου βρισκόταν το συνεργείο. «Δεν σας δείχνουμε, παιδιά», λέει η δημοσιογράφος, την ώρα που ένας από αυτούς κλωτσάει τον τεχνικό, τον σπρώχνει, ενώ άλλοι φωνάζουν: «Πάρ’ το τώρα, εξαφανίσου!». «Είναι δυνατόν;» ακούγεται κάποιος να φωνάζει μέσα σε πανικό, ενώ η κάμερα στρέφεται προς το υπόστεγο του νοσοκομείου και η σύνδεση διακόπτεται απότομα.

Από το στούντιο, η Μάρα Ζαχαρέα παρενέβη λέγοντας: «Πάμε να προχωρήσουμε, η Λευκή μας έχει δώσει το πιο σημαντικό μέρος του ρεπορτάζ της».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,54% – Στα 642,27 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
18:58 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Το σόι σου: Ο Μιχάλης ένα βήμα πριν παρατήσει τον Χαμπέα, απόψε στις 21:00

Ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 σ...
17:20 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άγιος Έρωτας: Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά στο Μαύρο Λιθάρι

Η Αναστασία μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει ξανά, την ίδια στιγμή που η Άννα συνειδητοπο...
15:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τρομεροί γονείς: Ο Ιωάννης Παπαζήσης αναστατώνει την οικογένεια Στεφανίδη

Δυο απολαυστικά νέα επεισόδια της σειράς «Τρομεροί γονείς», έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο στ...
12:11 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 29...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι