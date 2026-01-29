Εικόνες καταστροφής στην Αλεξανδρούπολη: «Έσπασαν» σιδηροδρομική γραμμή για να μην πλημμυρίσει οικισμός – «Έπεσαν μεγάλοι όγκοι νερού σε μικρό διάστημα»

Για ακόμη μια φορά, η κακοκαιρία που πλήττει την χώρα μας «σάρωσε» την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, με την περιοχή του Απαλού να έχει υποστεί σημαντικά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Απεγκλωβισμοί μαθητών από σχολεία της περιοχής, πλημμυρισμένοι δρόμοι και διακοπές κυκλοφορίας είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει στο enikos.gr o κ. Ηλίας Δαστερίδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του δήμου, ο οποίος δηλώνει ότι «έπεσαν μεγάλοι όγκοι νερού σε μικρό διάστημα καθώς η καταιγίδα είναι ασταμάτητη».

Όπως έγινε γνωστό, μαθητές εγκλωβίστηκαν στο δημοτικό σχολείο του Απαλού και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική.

Όπως σημειώνει ο κ. Δαστερίδης: «Παιδιά και εκπαιδευτικοί απεγκλωβίστηκαν τόσο από το δημοτικό όσο και από το νηπιαγωγείο του Απαλού. Πρώτοι απομακρύνθηκαν οι μαθητές από το δημοτικό που αριθμούν γύρω στους 100 και στη συνέχεια από το νηπιαγωγείο, όπου υπήρχαν γύρω στους 25-30 μαθητές, καθώς οι τελευταίοι την ώρα που σημειώθηκε το πλημμυρικό φαινόμενο ήταν για μάθημα. Όλη η διαδικασία έγινε με απόλυτη ασφάλεια από την Πυροσβεστική, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμε και ο δήμος με την παροχή μηχανημάτων για την ασφαλή κίνηση του λεωφορείου με τους μαθητές».

Κλειστά σχολεία την Παρασκευή

Κλειστές θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 30/1 οι σχολικές μονάδες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Απαλού, καθώς και του Γυμνασίου Άνθειας, για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν σήμερα Πέμπτη 29/1 στις περιοχές της Άνθειας και του Απαλού.

Απομακρύνθηκε ζευγάρι ηλικιωμένων από το σπίτι του – Παρέμβαση στη σιδηροδρομική γραμμή

Ακόμη, όπως ο εξηγεί ο ίδιος, «χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από το σπίτι του, ενώ προβλήματα είχαν οι κάτοικοι λόγω συσσώρευσης υδάτων».

Μάλιστα, «απο την νότια μεριά του οικισμού του Απαλού χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση και συγκεκριμένα να ”κοπεί” τεχνικά σε κάποιο σημείο η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία λειτουργούσε ουσιαστικά ως «φράγμα», εγκλωβίζοντας τεράστιες ποσότητες νερού. Το ”σπάσιμο” έγινε ούτως ώστε να διοχετευτεί το νερό προς τη θάλασσα» εξηγεί ο αντιδήμαρχος, συμπληρώνοντας πως «υπάρχουν 2 τεχνητά γεφυράκια, τα οποία όμως δεν επαρκούσαν για να φύγει το νερό».

Έτσι, «κατόπιν συνεννόησης με τον ΟΣΕ και την περιφέρεια πάρθηκε η απόφαση γύρω στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης να ”κοπεί” η γραμμή, καθώς σε κάποιο σημείο συσσωρεύτηκε πολύ μεγάλος όγκος νερού και απειλούσε τον οικισμό από την νότια μεριά του».

O αντιδήμαρχος γνωστοποίησε ακόμη ότι και «στον Βόρειο Έβρο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σουφλίου, το νερό ήταν τόσο πολύ που σε ένα σημείο σκέπασε ολόκληρη την σιδηροδρομική γραμμή».

Κινδύνευσε να πλημμυρίσει το αεροδρόμιο

Από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή επηρεάστηκε και η περιοχή του αεροδρομίου, όπου όπως έγινε νωρίτερα γνωστό η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο ύψος του αερολιμένα, τόσο προς όσο και από την πόλη, καθώς φερτά υλικά έχουν φράξει τις διόδους, ενώ μεγάλοι όγκοι νερού έχουν πλημμυρίσει χωράφια και οδικούς άξονες.

«Έγινε καθαρισμός των τεχνητών φρεατίων (γεφυράκια) εντός και εκτός του αεροδρομίου καθώς κινδύνευε να πλημμυρίσει η πίστα. Το πάρκινγκ και ένας δρόμος εκτός του χώρου πλημμύρισαν», σημείωσε ο κ. Δαστερίδης.

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι σε επιχείρηση

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Ανθείας στην δημοτική ενότητα Τραϊανούπολης πρόλαβαν την τελευταία στιγμή να φύγουν από τον χώρο εργασίας τους πριν εγκλωβιστούν από τον όγκο των νερών που κυριολεκτικά περικύκλωσε τις εγκαταστάσεις τους, όπως μεταδίδει το focusstonevro.

Φούσκωσαν ποτάμια

Τέλος, σύμφωνα με το e-evros, το ποτάμι που διασχίζει τα Λουτρά Αλεξανδρούπολης έχει «φουσκώσει», ενώ η ίδια εικόνα καταγράφεται και στις Φέρες, όπου το ποτάμι που διέρχεται από την Ιτέα και το Αρδάνιο έχει “κατεβάσει” τεράστιες ποσότητες νερού.

Δείτε βίντεο: