Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μία εβδομάδα λόγω ψύχους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, να μην στοχεύσει την Ουκρανίας, για μία εβδομάδα, λόγω του πολικού ψύχους.

Σύμφωνα με το apnews, η έκκληση για παύση των επιθέσεων κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας έρχεται σε μια στιγμή που η Ρωσία βομβαρδίζει τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία χωρίς θέρμανση εν μέσω του χειμώνα.

«Ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και τις πόλεις και κωμοπόλεις για μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της… εξαιρετικά ψυχρής περιόδου», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «συμφώνησε με αυτό».