Κακοκαιρία: Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε «λίμνη» τα Φατήργιακα της Ροδόπης – Ήχησε το 112

  • Ισχυρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με τη Ροδόπη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, όπου το 112 ήχησε προειδοποιητικά για πιθανή υπερχείλιση ποταμών σε Μελέτη και Ήφαιστο.
  • Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τα Φατήργιακα σε «λίμνη», καθώς η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα, βυθίζοντας αγροτικές εκτάσεις και φτάνοντας μέχρι τον περίβολο της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης.
  • Προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση μαθητών πραγματοποιήθηκε από σχολεία του Απαλού και της Άνθειας, ενώ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες επηρεάστηκαν με απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.
Κακοκαιρία: Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε «λίμνη» τα Φατήργιακα της Ροδόπης – Ήχησε το 112

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, ισχυρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις σαρώνουν μεγάλο μέρος της χώρας, με τη Δυτική Ελλάδα και τη Θράκη να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στη Ροδόπη, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει μετατρέψει πολλές περιοχές σε λίμνες. Στη Μελέτη και τον Ήφαιστο, το 112 ήχησε προειδοποιητικά για πιθανή υπερχείλιση ποταμών, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση κοντά σε ρέματα και χαμηλά σημεία.

Το μήνυμα του 112 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προσοχή! Για όσους βρίσκονται σε Μελέτη και Ήφαιστο Ροδόπης, υπάρχει προειδοποίηση για πιθανή υπερχείλιση ποταμών. Μένουμε σε εγρήγορση, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κοντά σε ρέματα και χαμηλά σημεία, και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών».

Η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται ασταμάτητα από τις πρώτες ώρες της ημέρας έχει πλήξει κυρίως τα Φατήργιακα, όπου η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα. Οι αγροτικές εκτάσεις και οι δρόμοι γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος έχουν βυθιστεί στο νερό, ενώ η στάθμη έχει φτάσει μέχρι τον περίβολο της Μονής, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η περιοχή έχει πληγεί και στο παρελθόν από πλημμύρες, με τις υποδομές να δοκιμάζονται ξανά. Η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο διεξάγεται με δυσκολία, καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη και το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από νερό, καθιστώντας την οδήγηση επικίνδυνη. Στα βόρεια τμήματα των χωριών, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιχειρούν να δημιουργήσουν προσωρινά αναχώματα ώστε να περιορίσουν τη ροή των υδάτων προς τους οικισμούς.

Νωρίτερα, φορτηγό απεγκλωβίστηκε από ιρλανδική διάβαση στο Ποντικόρεμα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Ήπειρο, τη Θράκη και τη Στερεά Ελλάδα. Από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας, 431 κατέγραψαν βροχόπτωση άνω του ενός χιλιοστού, ενώ 118 σταθμοί ξεπέρασαν τα 20 χιλιοστά. Στη Ροδόπη, οι περιοχές Δραγάτης και Κέχρος βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά, με 83,2 και 72 χιλιοστά αντίστοιχα.

Στον Απαλό, η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα όμβρια ύδατα πλημμύρισαν δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες του pameevro.gr, χρειάστηκε άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού, που αντιμετωπίζει διαχρονικά πλημμυρικά προβλήματα. Όπως μεταδίδει το e-evros.gr, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης και στην περιοχή της Νίψας.

Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες έχουν επίσης επηρεαστεί, με απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από το απόγευμα της Κυριακής, με αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις στον Έβρο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, πραγματοποιήθηκε προληπτικά η οργανωμένη απομάκρυνση μαθητών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και από το Γυμνάσιο Άνθειας. «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Για προληπτικούς λόγους, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και το Γυμνάσιο Ανθείας θα παραμείνουν κλειστά και αύριο», αναφέρει η ανακοίνωση.

