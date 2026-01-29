Πώς θα λειτουργούν οι έξυπνες κάμερες – Η βεβαίωση των παραβάσεων, το Wallet και το βίντεο 2 δευτερολέπτων

Ένα νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια ανοίγει με την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος «έξυπνων καμερών» της Τροχαίας, το οποίο βάζει τέλος στη γνωστή πρακτική του «σβησίματος» κλήσεων. Οι οδηγοί που θα εντοπίζονται να παραβαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα διαγραφής των προστίμων, αλλά θα υποχρεούνται να τα εξοφλούν, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο OPEN.

Το νέο δίκτυο καμερών τεχνητής νοημοσύνης έχει εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία της πρωτεύουσας και θα λειτουργεί με σαφώς καθορισμένο ρόλο για κάθε κάμερα. Κάθε συσκευή θα ελέγχει συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Όπως τόνισε ο υπουργός, «καμία κάμερα δεν λειτουργεί γενικά και αόριστα, όλες έχουν συγκεκριμένη αποστολή».

Η βεβαίωση της παράβασης δεν θα γίνεται αυτόματα, αλλά θα ελέγχεται από αστυνομικό. Μόνο αφού εξεταστεί το καταγεγραμμένο υλικό και επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται πράγματι για παράβαση, θα εκδίδεται η κλήση. Ο οδηγός θα ενημερώνεται άμεσα στο κινητό του ότι στη θυρίδα του στο gov.gr και στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία της παράβασης. Για όσους δεν διαθέτουν ψηφιακό πορτοφόλι, η ενημέρωση θα συνεχίσει να αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Μέσα από το Wallet, οι πολίτες θα μπορούν να δουν φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο δύο δευτερολέπτων από τη στιγμή της παράβασης. Στο οπτικό υλικό θα φαίνεται και το πρόσωπο του οδηγού, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης του προστίμου, το νέο σύστημα προβλέπει αυτόματη μεταφορά της οφειλής στην Εφορία μετά από οκτώ μήνες. «Δεν θα σβήνουν με τίποτα», τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι «οι κλήσεις θα πρέπει να πληρώνονται υποχρεωτικά και ότι οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ηλεκτρονικά, μέσω κινητού».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, το υπουργείο έχει προβλέψει και ειδική διαδικασία για οχήματα με ξένες πινακίδες. Οι παραβάσεις θα αποστέλλονται αυτόματα στα τελωνεία, ώστε τα οχήματα να μπορούν να ελέγχονται κατά την έξοδό τους από τη χώρα και να πληρώνουν τα πρόστιμα επί τόπου ή να δηλώνουν τα στοιχεία τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί και η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πλήρη και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των παραβάσεων. Οι πρώτες κλήσεις αναμένεται να σταλούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος.