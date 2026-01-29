Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στην Αγάπη Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων – Δείτε φωτογραφίες 

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι της Αγάπης Μπουνόβα, που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, στις 16:00 σήμερα το απόγευμα κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα τελέστηκαν οι κηδείες άλλων 2 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση. Αρχικά στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκοβάλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου ψάλθηκε στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα: