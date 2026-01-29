Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στην Αγάπη Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων – Δείτε φωτογραφίες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι της Αγάπης Μπουνόβα, που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Βουβός πόνος στην κηδεία της άτυχης Αναστασίας στο Γριζάνο – BINTEO

Συγκεκριμένα, στις 16:00 σήμερα το απόγευμα κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα τελέστηκαν οι κηδείες άλλων 2 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην επιχείρηση. Αρχικά στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκοβάλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου ψάλθηκε στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα:

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

κηδεία, Αγάπη, Τρίκαλα, Βιολάντα, έκρηξη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου

«Σαρώνει» η γρίπη: 649 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Τι αλλάζει από τον Μάιο στο πρόγραμμα-Όλα όσα είπε η Μιχαηλίδου

Σπίτι μου ΙΙ: Αυτή είναι η νέα μεγάλη αλλαγή στο πρόγραμμα – Ποιους αφορά

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
17:51 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών»

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη με ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά διαστήμ...
17:26 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ποιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους, σύμφωνα με τον νόμο – Η απάντηση της κυβέρνησης

Στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αν...
16:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Βουβός πόνος στην κηδεία της άτυχης Αναστασίας στο Γριζάνο – BINTEO

Βουβός και αβάσταχτος ήταν ο πόνος στο Γριζάνο, στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία, η ...
16:45 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές υγραερίου – «Η τοποθέτησή τους στον χώρο δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία»

Ήταν Δεκέμβριος του 2019 όταν σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Διεύ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι