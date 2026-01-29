Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Βουβός πόνος στην κηδεία της άτυχης Αναστασίας στο Γριζάνο – BINTEO

Βουβός και αβάσταχτος ήταν ο πόνος στο Γριζάνο, στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία, η οποία έχασε την ζωή της στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα». Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν γέμισαν την εκκλησία, με σκυμμένα κεφάλια και σιωπή, για να αποχαιρετήσουν την άτυχη γυναίκα.

Η Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει πριν από λίγους μόλις μήνες στην Ελλάδα, έπειτα από χρόνια σκληρής εργασίας στη Γερμανία και εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» το τελευταίο διάστημα. Το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο άδικα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν έχασε τη ζωή της στον χώρο εργασίας της, σε ένα δυστύχημα που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τα Τρίκαλα αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Η εικόνα στο Γριζάνο αποτύπωνε το μέγεθος της απώλειας: δάκρυα, σιωπηλές αγκαλιές και λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ. Μια τοπική κοινωνία αποχαιρέτησε μια γυναίκα που μόχθησε μια ζωή, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν ένα κενό που δεν αναπληρώνεται, όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr.

Η σκέψη όλων παραμένει στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς η κοινωνία ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για μια τραγωδία που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί.

