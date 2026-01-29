Τρίκαλα: Τρισάγιο στον χώρο της «Βιολάντα» – «Η Εκκλησία στέκεται σιωπηλά δίπλα στον πόνο»

Στον χώρο του τραγικού δυστυχήματος, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, προσήλθε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Γκαγκασταθή.

Η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας είχε έντονο συμβολισμό και χαρακτήρα βαθιάς πνευματικής συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη συμπαράσταση σύσσωμης της Εκκλησίας.

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία τελέστηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν μαρτυρικώς τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με λιτότητα και σεβασμό, χωρίς λόγια περιττά, όπως αρμόζει στο μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας.

Μετά την ολοκλήρωση του τρισαγίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος προχώρησε σε μια συγκλονιστική δήλωση, τονίζοντας πως «στεκόμαστε σήμερα εδώ με βαθύ σεβασμό και σιωπή, σε έναν τόπο όπου πέντε γυναίκες, εικόνες Θεού, άφησαν μαρτυρικώς την τελευταία τους πνοή». Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία δεν ήρθε να μιλήσει, αλλά να προσευχηθεί και να σταθεί δίπλα στον ανθρώπινο πόνο, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν παρηγορούν· παρηγορεί η παρουσία, η σιωπή και η προσευχή».

Ο Σεβασμιώτατος διαβεβαίωσε πως η Εκκλησία θα παραμείνει κοντά στους πονεμένους ανθρώπους όχι μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και πίστης ότι καμία ανθρώπινη ζωή δεν χάνεται και ότι ο Θεός της αγάπης υποδέχεται τις ψυχές των θυμάτων, σκεπάζοντας με το έλεός Του όσους μένουν πίσω.