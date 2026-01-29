Τραγωδία στη Ρουμανία: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Θα τους μεταφέρει C-130 στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει αναλάβει τη μεταφορά, απογειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι από τη χώρα μας με προορισμό την Τιμισοάρα και αναμένεται να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μεταφέροντας τους νεκρούς φίλους του Δικεφάλου.

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, όπου έφτασε το C-130 λίγο μετά τις 3:15 το μεσημέρι, επικρατεί συγκίνηση. Οι σοροί των επτά θυμάτων βρίσκονται εκεί, έτοιμες να επιστρέψουν στη γη τους. Πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους για τη Θεσσαλονίκη, θα τελεστεί τρισάγιο στον χώρο του αεροδρομίου, ως ύστατος φόρος τιμής.

Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη θα συνοδευτεί από ένα μεγάλο κύμα αγάπης και θλίψης. Συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχτούν τις σορούς στο αεροδρόμιο και θα τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την Τούμπα για το τελευταίο αντίο. Οι σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή με σεβασμό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Για όσους δεν θα λάβουν μέρος στη μηχανοκίνητη πομπή, έχει οριστεί σημείο συγκέντρωσης έξω από τη Θύρα 4, ώστε όλοι να μπορέσουν να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους που ταξίδεψαν για την ομάδα τους και δεν γύρισαν ποτέ.

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, φέρνοντας πίσω όχι μόνο τις σορούς, αλλά και το βαρύ πένθος μιας ολόκληρης πόλης που θρηνεί τα παιδιά της.