H κακοκαιρία «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη: Πλημμύρισαν δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο, μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο στον Απαλό – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η ισχυρή κακοκαιρία «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος του αεροδρομίου λόγω πλημμυρισμένων δρόμων και φερτών υλικών.
  • Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο στον Απαλό και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική, ενώ εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν αποκλεισμένοι.
  • Παράλληλα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για επιδείνωση των φαινομένων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πηγή φωτογραφίας: pameevro.gr

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί αυτή την ώρα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Θράκη, με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη, όπου η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο ύψος του αεροδρομίου, τόσο προς όσο και από την πόλη, καθώς φέρτα υλικά έχουν φράξει τις διόδους, ενώ μεγάλοι όγκοι νερού έχουν πλημμυρίσει χωράφια και οδικούς άξονες, όπως μεταδίδει το pameevro.gr.

Στις 14.30 το μεσημέρι ξεκίνησε η σταδιακή διέλευση των οχημάτων προς την Αλεξανδρούπολη.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, μαθητές εγκλωβίστηκαν στο σχολείο του Απαλού και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική, ενώ εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με μοναδική οδική πρόσβαση προς την Αλεξανδρούπολη μέσω της Εγνατίας Οδού και της εξόδου Φερών.

Την ίδια ώρα, τέθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για επιδείνωση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

Η εικόνα αυτή ξυπνά οδυνηρές μνήμες του 2021, όταν στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα στον Απαλό, είχε χάσει τη ζωή του πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μεγάλης πλημμύρας, γεγονός που είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

15:49 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

