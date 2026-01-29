Βλαδίμηρος Κυριακίδης για την απώλεια κιλών: «Μου κοβόταν η ανάσα πια, καταλάβαινα ότι τα όργανά μου μέσα πιέζονται»

  Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει να χάσει κιλά. Ο ηθοποιός εξήγησε πως άρχισε διατροφή για λόγους υγείας.
  Ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι «μου κοβόταν η ανάσα πια» και «καταλάβαινα ότι τα όργανά μου μέσα πιέζονται, άρα έπρεπε κάτι να κάνω!».
  Ο στόχος για απώλεια κιλών ήρθε ξαφνικά, «γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα». Έχει ξεκινήσει διατροφή με διατροφολόγο και δηλώνει «πάρα πολύ πειθαρχημένος».
Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη υποδέχτηκε στην εκπομπή της το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο της τέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, για να χάσει κάποια κιλά. Ο ηθοποιός εξήγησε πως άρχισε διατροφή για λόγους υγείας και περιέγραψε τη στιγμή που πήρε την απόφαση να μπει στη διαδικασία αυτή.

Συγκεκριμένα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του με την Σταματίνα Τσιμτσιλή πως: «Τα κατάφερα ξανά, να αδυνατίσω σιγά-σιγά. Το έκανα για λόγους υγείας, όχι για λόγους αισθητικής. Μου κοβόταν η ανάσα πια. Γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό κάπου εδώ, 107 κιλά, και μου πίεζε την ανάσα πια, καταλάβαινα ότι τα όργανά μου μέσα πιέζονται, άρα έπρεπε κάτι να κάνω!».

«Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάει πάρα πολύ καλά. Δε ξέρω ακριβώς πόσα κιλά έχω χάσει. Πρέπει να έχω χάσει τα δύο-τρία πρώτα. Κάνω λίγο καιρό διατροφή, όχι πολύ. Τώρα τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα, αλλά έχω πολύ καλό μεταβολισμό. Ήρθε ξαφνικά αυτός ο στόχος, γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα», είπε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο επιτυχημένος ηθοποιός σημείωσε ότι: «Είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Άνθρωποι που με ξέρανε πριν και με βλέπουν τώρα να τρώω ένα μπιφτέκι και μία σαλάτα, κάνουν τον σταυρό τους, δεν το πιστεύουν!».

