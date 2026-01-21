Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο – Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα

Σύνοψη από το

  • Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε για τη σχέση του με τα χρήματα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», αναφέροντας προβλήματα με τράπεζες που «σου αναστατώνουν τη ζωή».
  • Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «δεν ενθουσιάζεται πολύ από τον πλούτο», θεωρώντας τη συζήτηση για το τι θα έκανε με πολλά χρήματα «έξω από τη λογική μου».
  • Επίσης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης δήλωσε ότι δεν έχει βίλες και αυτοκίνητα, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Για τη σχέση του με τα χρήματα μίλησε μεταξύ άλλων ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action24.

«Όπως όλοι οι Έλληνες είχα πρόβλημα με τράπεζες, αλλά πολύ απλά πράγματα. Είναι όμως αυτά που σου αναστατώνουν τη ζωή» είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υποστήριξε επίσης: «Δεν ενθουσιάζομαι πολύ από τον πλούτο. Πολλοί φίλοι μου μού λένε “αν κέρδιζες τόσα, τι θα έκανες” και απαντώ ότι είναι έξω από τη λογική μου».

Είπε ότι δεν έχει βίλες και αυτοκίνητα και πρόσθεσε: «Στο νοίκι μένω και περνάω υπέροχα».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D: Μπορεί πράγματι να ενισχύσει το ανοσοποιητικό; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ο ιδανικός τρόπος να μαγειρέψετε το λάχανο για να γίνει πεντανόστιμο – Τρεις σεφ συμφωνούν

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί  

Ακρίβεια: Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:32 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βρεττός Βρεττάκος: «Στην αρχή νόμιζα ότι το email που έστειλε ήταν spam» – Όσα περιέγραψε για τη συνεργασία του με τη Beyonce

Ο Βρεττός Βρεττάκος, ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές της Ελλάδας, ήταν καλεσμένος το βρά...
19:12 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αναστασία: Πέταξαν καναπέ στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Όχι πανέρια με λουλούδια αλλά… ολόκληρο καναπέ πέταξε θαμώνας πάνω στην πίστα, όπου τραγουδούσ...
18:58 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο»

Ένα συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχ...
18:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn: Είμαι πολύ κενή πάλι, μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίγαμε αγκαλίτσα

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι