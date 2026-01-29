Κακοκαιρία: Κατέρρευσε παλιό σπίτι στην Πάτρα – Πλημμύρισαν οι δρόμοι στην Ηλεία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Κατέρρευσε παλιό σπίτι στην Πάτρα – Πλημμύρισαν οι δρόμοι στην Ηλεία

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει από τα ξημερώματα την Αχαΐα και την Ηλεία, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν καταστροφές και ζημιές.

Στην Άνω Πόλη της Πάτρας, στην περιοχή Τριτάκη, ένα παλιό σπίτι κατέρρευσε μέσα στη νύχτα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι της περιοχής, που ανησύχησαν από τον δυνατό θόρυβο, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Όπως αναφέρει το tempo24, το κτίριο ήταν ετοιμόρροπο εδώ και καιρό και όταν υποχώρησε, παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προσωρινές διακοπές ρεύματος και τηλεφωνίας. Οι τεχνικοί των αρμόδιων υπηρεσιών έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα.

 

Την ίδια ώρα, στην Ηλεία, η έντονη βροχόπτωση που «χτύπησε» το πρωί της Πέμπτης (29/01) προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες, μετατρέποντας αρκετούς δρόμους στη Βάρδα σε ποτάμια. Οι ισχυρές καταιγίδες παρέσυραν λάσπη και φερτά υλικά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και εγκλωβίζοντας οχήματα σε ορισμένα σημεία.

Πλημμυρισμένος δρόμος στην Βάρδα Ηλείας

Σύμφωνα με το tempo24, μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης βρίσκονται από το πρωί επί ποδός για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η Πολιτική Προστασία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων, συνιστώντας στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να εξασθενήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε πολλές χώρες λόγω επικίνδυνης τοξίνης-Τι συστήνει το ECDC στους γονείς

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή δύο Ελλήνων τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Νέο «κρατικό» voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν

ΕΛΣΤΑΤ: Έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

H κακοκαιρία «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη: Πλημμύρισαν δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο, μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο στον Απαλό – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί αυτή την ώρα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Θράκη, με επίκεντρο...
15:49 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ίμια: Τι λένε τα αρχεία Αρσένη για την πτώση του ελικοπτέρου

Το 2023 η Λούκα Κατσέλη είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Στιγμές» με τον Μάνο Νιφλή. Μεταξύ...
15:12 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά – 7 συλλήψεις σε συντονισμένη επιχείρηση

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησ...
14:54 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Θρήνος στην κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βαρύ πένθος σήμερα καθώς τελούνται οι κηδείες των τριών εκ των πέντε εργατριών που έχασαν την ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι