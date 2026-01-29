Κακοκαιρία: Κατέρρευσε παλιό σπίτι στην Πάτρα – Πλημμύρισαν οι δρόμοι στην Ηλεία

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει από τα ξημερώματα την Αχαΐα και την Ηλεία, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν καταστροφές και ζημιές.

Στην Άνω Πόλη της Πάτρας, στην περιοχή Τριτάκη, ένα παλιό σπίτι κατέρρευσε μέσα στη νύχτα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι της περιοχής, που ανησύχησαν από τον δυνατό θόρυβο, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Όπως αναφέρει το tempo24, το κτίριο ήταν ετοιμόρροπο εδώ και καιρό και όταν υποχώρησε, παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνίας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προσωρινές διακοπές ρεύματος και τηλεφωνίας. Οι τεχνικοί των αρμόδιων υπηρεσιών έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα.

Την ίδια ώρα, στην Ηλεία, η έντονη βροχόπτωση που «χτύπησε» το πρωί της Πέμπτης (29/01) προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες, μετατρέποντας αρκετούς δρόμους στη Βάρδα σε ποτάμια. Οι ισχυρές καταιγίδες παρέσυραν λάσπη και φερτά υλικά, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και εγκλωβίζοντας οχήματα σε ορισμένα σημεία.

Σύμφωνα με το tempo24, μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης βρίσκονται από το πρωί επί ποδός για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η Πολιτική Προστασία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων, συνιστώντας στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να εξασθενήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.