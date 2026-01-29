Κρεμλίνο: Πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν «θα σπείρει το χάος στη Μέση Ανατολή»

Σύνοψη από το

  • Η ρωσική προεδρία προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χρήση βίας κατά της Τεχεράνης θα έχει επικίνδυνες συνέπειες και θα προκαλέσει χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απαρνηθούν οποιαδήποτε χρήση βίας, τονίζοντας πως οι δυνατότητες για διαπραγματεύσεις δεν έχουν εξαντληθεί.
  • Η Ρωσία εξακολουθεί να περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ για την παράταση της συνθήκης New START, ενώ χαρακτήρισε παράνομες και απαράδεκτες τις αμερικανικές κυρώσεις στη ρωσική εταιρεία πετρελαίου Lukoil.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντμίτρι Πεσκόφ

Υπάρχει ακόμη χώρος για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σημείωσε σήμερα η ρωσική προεδρία, και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χρήση βίας κατά της Τεχεράνης θα έχει επικίνδυνες συνέπειες και θα προκαλέσει χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τη δήλωση αυτή μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι και να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα διότι διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπο με πιθανή αμερικανική επίθεση.

«Συνεχίζουμε να καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απαρνηθούν οποιαδήποτε χρήση βίας για την επίλυση των ζητημάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δυνατότητες για διαπραγματεύσεις δεν έχουν εξαντληθεί (…) Οφείλουμε να εστιάσουμε πρωτίστως στους διαπραγματευτικούς μηχανισμούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής μπορεί μόνον να σπείρει το χάος στην περιοχή και να οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες συνέπειες όσον αφορά την αποσταθεροποίηση του συστήματος ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Η Ρωσία έχει συσφίξει τους δεσμούς της με το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου της στην Ουκρανία και υπέγραψε 20ετή συνθήκη στρατηγικής σύμπραξης με την Ισλαμική Δημοκρατία τον Ιανουάριο του 2025.

Σε αναμονή απάντησης από τις ΗΠΑ για τη συνθήκη «New START»

Κατά την ίδια συνέντευξη, ο Πεσκόφ αρνήθηκε εξάλλου να σχολιάσει σήμερα πληροφορίες Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ και ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια εκεχειρία στις επιθέσεις της μιας στο ενεργειακό σύστημα της άλλης.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σημείωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ στην πρόταση του Πούτιν να παρατείνουν ανεπισήμως για έναν χρόνο τους όρους της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Η εκπνοή της ισχύος της συνθήκης New START στις 5 Φεβρουαρίου μπορεί να οδηγήσει σε ένα σοβαρό κενό στο νομικό πλαίσιο ρύθμισης των πυρηνικών όπλων.

Η New START, η οποία υπεγράφη από τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ το 2010 θέτει όρια στα στρατηγικά όπλα που θα χρησιμοποιούσε η κάθε πλευρά για να στοχεύσει τα κρίσιμης σημασίας πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα της άλλης στην περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Επίσης περιορίζει τον αριθμό των ανεπτυγμένων στρατηγικών κεφαλών σε 1.550 στην κάθε πλευρά και σε όχι πάνω από 700 τους φορείς τους, χερσαίους πυραύλους, υποβρύχια ή βομβαρδιστικά αεροπλάνα για την εξαπόλυσή τους.

«Απαράδεκτες» οι κυρώσεις

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε παράνομες και απαράδεκτες τις κυρώσεις των ΗΠΑ που ανάγκασαν τη ρωσική εταιρεία πετρελαίου Lukoil να διαθέσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στο εξωτερικό, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία της να τα πουλήσει στην αμερικανική εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group.

«Γνωρίζετε ότι θεωρούμε τις κυρώσεις παράνομες και απαράδεκτες. Αυτή είναι η βάση της θέσης μας», τόνισε ο Πεσκόφ.

«Κατά δεύτερον, αυτές είναι εταιρικές συμφωνίες. Και σε αυτήν την περίσταση δεν μπορούμε να σχολιάσουμε γι’ αυτές. Για μας, το πιο σημαντικό πράγμα είναι τα συμφέροντα της ρωσικής εταιρείας να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά», κατέληξε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε πολλές χώρες λόγω επικίνδυνης τοξίνης-Τι συστήνει το ECDC στους γονείς

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή δύο Ελλήνων τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Νέο «κρατικό» voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν

ΕΛΣΤΑΤ: Έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
16:13 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κομισιόν: Παρουσίασε 5ετή στρατηγική για τη μετανάστευση και το άσυλο, με έμφαση στις επιστροφές

Με έμφαση στον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων και στην αύξηση των επιστροφών, η Ευρωπαϊκή Επ...
15:55 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ – Θα τους μεταφέρει C-130 στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημ...
14:09 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη: Ζευγάρι κρατούσε παιδιά σε κοτέτσι και τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους – Η μητέρα αντάλλαξε την επιμέλειά τους με ένα κινητό

Ένα ζευγάρι, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, κατηγορείται ότι κράτησε κλειδωμένα σε κοτέτσι δύο ανήλικα π...
11:29 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Απειλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο είναι αόριστης διάρκειας

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε σήμερα σχετικά με τις NAVTEX που εξέδωσε στο Αιγαίο, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι