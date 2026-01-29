Δένδιας: Ανανεώνουμε τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με τη Γαλλία και επενδύουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας με την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030»

  • Την επίσπευση των διαδικασιών ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την ‘Αμυνα και την Ασφάλεια ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η συνάντηση με την Γαλλίδα ομόλογό του πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων» στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.
  • Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών». Τόνισε τη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής, με την Ελλάδα να επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της «Ατζέντας 2030».
  • Συζητήθηκε η ανάγκη εμβάθυνσης σε συνέργειες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας, κάτι που αποτελεί «επιτακτική προτεραιότητα». Η Γαλλίδα υπουργός υπογράμμισε τη νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία και το εξαιρετικό επίπεδο διαλειτουργικότητας.
Την επίσπευση των διαδικασιών ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την ‘Αμυνα και την Ασφάλεια ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα υπογράμμισε σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων» – της πρώτης ελληνικής Belharra – στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών». Αναφερόμενος στη σχέση Ελλάδας Γαλλίας, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι έχει «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας εξηγώντας ότι η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι με την Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν για την ανάγκη εμβάθυνσης σε συνέργειες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας – με τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας- ενώ τόνισε ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «επιτακτική προτεραιότητα» όχι μόνο για την Ελλάδα και την Γαλλία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα.

Από την πλευρά της, η κ. Βοτρέν υπογράμμισε ότι γράφεται μια νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η επίσημη υποδοχή της Γαλλίδας υπουργού στον ναύσταθμο Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:45 π.μ. ενώ ακολούθησε η συνάντηση των δύο υπουργών, διάρκειας περίπου μίας ώρας, επί της φρεγάτας «Κίμων».

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

