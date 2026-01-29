Φρίκη: Ζευγάρι κρατούσε παιδιά σε κοτέτσι και τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους – Η μητέρα αντάλλαξε την επιμέλειά τους με ένα κινητό

Ένα ζευγάρι, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, κατηγορείται ότι κράτησε κλειδωμένα σε κοτέτσι δύο ανήλικα παιδιά, τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους και μάλιστα άνοιγε πυρ εναντίον τους με αεροβόλα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η μητέρα των παιδιών φέρεται να παραχώρησε την επιμέλειά τους με αντάλλαγμα ένα κινητό τηλέφωνο, έπειτα από χρόνια φρικτής κακοποίησης.

Η Τσάντελ Χέιφορντ και ο Τζέρι Μίνις συνελήφθησαν στις αρχές Ιανουαρίου ύστερα από αναφορές για σοβαρή παραμέληση και κακοποίηση παιδιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, που φέρεται να διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον ενημερώθηκε για την κατάσταση τον Δεκέμβριο, όταν η Διεύθυνση Υπηρεσιών Οικογένειας εντόπισε τα φερόμενα περιστατικά φρίκης. Οι ύποπτοι για κακοποίηση συνελήφθησαν στις 13 Ιανουαρίου μετά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο σπίτι τους στο Πότοσι, όπου φέρεται να συνέβαινε η κακοποίηση.

Μάχες στο κοτέτσι, απειλές, αλκοόλ και ναρκωτικά

Τα στοιχεία φέρεται να δείχνουν ένα «μοτίβο συνεχιζόμενης κακοποίησης», συμπεριλαμβανομένων «μαχών» κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τις οποίες τα ανήλικα παιδιά έπρεπε να τραυματίζουν το ένα το άλλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα από αυτά τα περιστατικά, που φέρεται να είχε την έγκριση των ενηλίκων, σημειώθηκε ακόμη και σε πάρτι γενεθλίων ενός παιδιού.

Η μητέρα των παιδιών αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για «ακατάλληλη σεξουαλική επαφή» με ένα από τα παιδιά.

Οι Χέιφορντ και Μίνις φέρονται να χορηγούσαν στα παιδιά ναρκωτικά και αλκοόλ και να αρνούνταν να τα ταΐσουν ή να τα στεγάσουν, σύμφωνα με τα έγγραφα κατηγορίας που εξέτασε το WTOK.

Το ζευγάρι κατηγορείται επίσης ότι απειλούσε τα παιδιά με πραγματικά όπλα, προειδοποιώντας τα ότι θα πυροβολούνταν εάν μιλούσαν σε οποιονδήποτε για την κακοποίηση, όπως ανέφερε το FOX 5.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας ενήλικας γείτονας δήλωσε ότι τα σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά ήρθαν στο σπίτι της ζητώντας φαγητό. Η μητέρα τους φέρεται να παρέδωσε την επιμέλεια στην γυναίκα αυτή, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα ένα κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η ίδια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η συμφωνία αυτή έχει τεκμηριωθεί μέσω πληρεξουσίου.

Εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά, τα οποία δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο, δεν μπορούσαν να διαβάζουν ή να γράφουν.