Φρίκη: Ζευγάρι κρατούσε παιδιά σε κοτέτσι και τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους – Η μητέρα αντάλλαξε την επιμέλειά τους με ένα κινητό

Σύνοψη από το

  • Ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι κράτησε κλειδωμένα σε κοτέτσι δύο ανήλικα παιδιά, τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους και μάλιστα άνοιγε πυρ εναντίον τους με αεροβόλα όπλα.
  • Η μητέρα των παιδιών φέρεται να παραχώρησε την επιμέλειά τους με αντάλλαγμα ένα κινητό τηλέφωνο, έπειτα από χρόνια φρικτής κακοποίησης.
  • Τα στοιχεία δείχνουν ένα «μοτίβο συνεχιζόμενης κακοποίησης», με τα παιδιά να υποσιτίζονται και να δέχονται απειλές. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας γείτονας εντόπισε τα σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά να ζητούν φαγητό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φρίκη: Ζευγάρι κρατούσε παιδιά σε κοτέτσι και τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους – Η μητέρα αντάλλαξε την επιμέλειά τους με ένα κινητό

Ένα ζευγάρι, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, κατηγορείται ότι κράτησε κλειδωμένα σε κοτέτσι δύο ανήλικα παιδιά, τα ανάγκαζε να παλεύουν μεταξύ τους και μάλιστα άνοιγε πυρ εναντίον τους με αεροβόλα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η μητέρα των παιδιών φέρεται να παραχώρησε την επιμέλειά τους με αντάλλαγμα ένα κινητό τηλέφωνο, έπειτα από χρόνια φρικτής κακοποίησης.

Η Τσάντελ Χέιφορντ και ο Τζέρι Μίνις συνελήφθησαν στις αρχές Ιανουαρίου ύστερα από αναφορές για σοβαρή παραμέληση και κακοποίηση παιδιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, που φέρεται να διαρκούσε τουλάχιστον δύο χρόνια.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον ενημερώθηκε για την κατάσταση τον Δεκέμβριο, όταν η Διεύθυνση Υπηρεσιών Οικογένειας εντόπισε τα φερόμενα περιστατικά φρίκης. Οι ύποπτοι για κακοποίηση συνελήφθησαν στις 13 Ιανουαρίου μετά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο σπίτι τους στο Πότοσι, όπου φέρεται να συνέβαινε η κακοποίηση.

Μάχες στο κοτέτσι, απειλές, αλκοόλ και ναρκωτικά

Τα στοιχεία φέρεται να δείχνουν ένα «μοτίβο συνεχιζόμενης κακοποίησης», συμπεριλαμβανομένων «μαχών» κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τις οποίες τα ανήλικα παιδιά έπρεπε να τραυματίζουν το ένα το άλλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα από αυτά τα περιστατικά, που φέρεται να είχε την έγκριση των ενηλίκων, σημειώθηκε ακόμη και σε πάρτι γενεθλίων ενός παιδιού.

Η μητέρα των παιδιών αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για «ακατάλληλη σεξουαλική επαφή» με ένα από τα παιδιά.

Οι Χέιφορντ και Μίνις φέρονται να χορηγούσαν στα παιδιά ναρκωτικά και αλκοόλ και να αρνούνταν να τα ταΐσουν ή να τα στεγάσουν, σύμφωνα με τα έγγραφα κατηγορίας που εξέτασε το WTOK.

Το ζευγάρι κατηγορείται επίσης ότι απειλούσε τα παιδιά με πραγματικά όπλα, προειδοποιώντας τα ότι θα πυροβολούνταν εάν μιλούσαν σε οποιονδήποτε για την κακοποίηση, όπως ανέφερε το FOX 5.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας ενήλικας γείτονας δήλωσε ότι τα σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά ήρθαν στο σπίτι της ζητώντας φαγητό. Η μητέρα τους φέρεται να παρέδωσε την επιμέλεια στην γυναίκα αυτή, λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα ένα κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η ίδια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η συμφωνία αυτή έχει τεκμηριωθεί μέσω πληρεξουσίου.

Εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά, τα οποία δεν ήταν εγγεγραμμένα σε σχολείο, δεν μπορούσαν να διαβάζουν ή να γράφουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φρέσκα ή κατεψυγμένα; 6 τροφές που είναι πιο θρεπτικές στην κατάψυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Με σοβαρό κάταγμα στον αυχένα ο πολυτραυματίας που μένει στη Ρουμανία – Επιστρέφουν οι άλλοι 2 με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ

Παπαθανάσης: Υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Σούπερ μάρκετ: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι ισχύει για ...

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
11:29 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο είναι αόριστης διάρκειας

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε σήμερα σχετικά με τις NAVTEX που εξέδωσε στο Αιγαίο, ...
10:12 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άγκυρα: Επαναφέρει στο προσκήνιο την «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η Άγκυρα, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, επιμένει σ...
09:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε συναγωγή την ώρα θρησκευτικής εορτής – Δείτε το βίντεο

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη αφού εμβόλισε επανειλημμένα με το αυ...
08:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Συμφωνία ή σύγκρουση το μήνυμα του Τραμπ στην Τεχεράνη – Οι 3 απαιτήσεις των ΗΠΑ για να μην επιτεθούν «με ταχύτητα και βία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανεβάσει δραματικά τους τόνους σε αυτόν τον νέο γύρο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι