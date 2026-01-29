Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών που έχουν νοσήσει με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις – Η εγκύκλιος

Εγκύκλιο έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας καθώς οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και η γρίπη βρίσκονται σε έξαρση από τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι απουσίες μαθητών και μαθητριών έως 5 ημέρες λόγω γρίπης ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων δεν θα προσμετρώνται, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης από γιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που απεστάλη σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις / τους ενδιαφερόμενες / –ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

