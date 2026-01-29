Η κακοκαιρία Kristin «χτύπησε» την Ηλεία: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια – Δείτε φωτογραφίες

  • Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.
  • Το οδόστρωμα πλημμύρισε σε βάθος, με τα νερά να παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά. Χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
  • Καταστηματάρχες και κάτοικοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε κάθε έντονη βροχόπτωση. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες προκαλούν προβληματισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Βάρδα Ηλείας, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα σημεία οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες του Patrisnews, το οδόστρωμα πλημμύρισε σε βάθος, με τα νερά να παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά.

Στο σημείο χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς –όπως επισημαίνουν– το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

Ευτυχώς, από την κακοκαιρία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων προκαλούν προβληματισμό, ενόψει μάλιστα και της συχνότερης εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια.

