Μελάνια: «Ο Τραμπ είναι ενωτικός» – Αποκάλυψε ότι ο γιος τους, Μπάρον, ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από την εκστρατεία του

Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε την Τετάρτη στο Fox News για να μιλήσει τόσο για τον σύζυγό της και τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο όσο και για τον γιο τους, Μπάρον, και το νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ ως «ενωτικό» ηγέτη και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο «ενωτικός» Τραμπ

Η Μελάνια εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Five» του Fox News για να συζητήσει την επερχόμενη ταινία «Melania», ένα ντοκιμαντέρ που την ακολουθεί τις ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.

Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, Τζέσικα Τάρλοβ τη ρώτησε για μια στιγμή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στον αέρα πριν από την έναρξη της συνέντευξης.

«Ο Πρόεδρος στέκεται εκεί και τον ρωτούν, ξέρετε, “Ποια θα είναι η υστεροφημία σας; Ποιο είναι το επίκεντρό σας για τη δεύτερη θητεία;”» είπε η Τάρλοβ. «Και εκείνος λέει, “Θέλω να με θυμούνται ως ειρηνοποιό”, και εσείς προσθέσατε, “Και ενωτικό”».

Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει εκείνη τη στιγμή το στιγμιότυπο, η Μελάνια επανέλαβε τον χαρακτηρισμό της, λέγοντας —με διατύπωση που χρησιμοποιεί συχνά και ο ίδιος ο Τραμπ— ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει «σταματήσει πολλούς πολέμους».

«Είναι ενωτικός, όχι μόνο εδώ στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο», είπε. «Σταμάτησε πολλούς πολέμους».

BREAKING: Melania Trump calls her husband a unifier who has not just united Americans but has united the world. The only thing Trump has managed to unify the world against is Donald Trump. pic.twitter.com/AJ2vJjxrJS — Trump Lie Tracker (Commentary Account) (@MAGALieTracker) January 28, 2026



Η Μελάνια Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο σύζυγός της αντιμετωπίζει «πολλή αντιπολίτευση», αλλά υποστήριξε ότι όσοι αντιδρούν παρερμηνεύουν την ατζέντα του.

«Εδώ στις ΗΠΑ, υπάρχει πολλή αντιπολίτευση, και αυτό είναι το πρόβλημα, σωστά;» είπε. «Οπότε, οι άνθρωποι που δεν συμφωνούν με όλα όσα κάνει. Και, ξέρετε, απλώς πρέπει να έρθουν στην ίδια σελίδα και να δουν ότι θέλει να κάνει την Αμερική μόνο πιο ασφαλή και καλύτερη».

Η συμβολή του Μπάρον στην προεκλογική εκστρατεία

Στην ίδια εμφάνιση, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε και για τον 19χρονο γιο τους, Μπάρον, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά ζει μια πολύ διαφορετική εμπειρία ως «πρώτος γιος» σε σχέση με την πρώτη προεδρική θητεία του πατέρα του.

«Είναι πολύ διαφορετικά», είπε. Ο Μπάρον ήταν μόλις 14 ετών όταν ο πατέρας του αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Τώρα, ως δευτεροετής φοιτητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, έχει δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις του Λευκού Οίκου, όπως εξήγησε η μητέρα του.

Melania Trump says that Barron knows what’s going on in the world, he was very involved in the campaign, and that he told President Trump which podcasters he needed to talk to. It makes you wonder … 🤔 👀 pic.twitter.com/JOmTqzpT8S — RealAF Patriot (@RealAF_Patriot) January 28, 2026



«Καταλαβαίνει τώρα. Συμμετέχει. Ξέρει τι συμβαίνει στον κόσμο», είπε η Μελάνια. «Μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάει με εμένα. Ήταν πολύ ενεργά εμπλεκόμενος στην καμπάνια», συνέχισε.

«Του έδινε όλες τις ιδέες για το με ποιους πρέπει να μιλήσει — όλους αυτούς τους YouTubers και, ξέρετε, τα podcasts. Οπότε ήταν πραγματικά ένα έξυπνο μυαλό πίσω από αυτό».

Για τις χορευτικές ικανότητες του Τραμπ

Η Μελάνια ρωτήθηκε επίσης για τις χορευτικές κινήσεις του συζύγου της. «Μου αρέσει κάποιες φορές», είπε για τον χαρακτηριστικό χορό «YMCA» του προέδρου Τραμπ.

«Κάποιες μέρες δεν ήταν κατάλληλος, και του το είπα», σχολίασε. «Αλλά είναι ο χορός του, και νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπά».

🇺🇸|•|”Melania spilling the tea on @realDonaldTrump

‘s iconic YMCA moves: ‘I like it… at certain times’ 😂 ❤️ Classic Trump energy we wouldn’t have it any other way! #MAGA #TrumpDance pic.twitter.com/iRP8eK96Ol — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) January 29, 2026



Όταν ρωτήθηκε αν έχει δοκιμάσει ποτέ να… λικνιστεί όπως ο σύζυγός της, απάντησε: «Έχω».

«Είναι διαφορετικός από τον δικό του», είπε για τον τρόπο που της αρέσει να χορεύει στο εμβληματικό τραγούδι των Village People.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει στο παρελθόν αστειευτεί ότι η σύζυγός του θεωρεί τον χορό του «όχι προεδρικό».