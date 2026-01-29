Άγκυρα: Επαναφέρει στο προσκήνιο την «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η Άγκυρα, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, επιμένει στη ρητορική περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη, με αφορμή την επέτειο της καθιερωμένης από την Τουρκία «Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για τους ομογενείς της.

Στην ανάρτηση σημειώνεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τα δικαιώματα» τους, «τα οποία βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες».

Παράλληλα, τονίζει ότι «θα είναι πάντα στο πλευρό τους».