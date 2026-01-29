Απογειώθηκε το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για τη μεταφορά των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ

Απογειώθηκε πριν από λίγο το C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για την μεταφορά των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά την άφιξη του C-130 ώστε να συνοδεύσουν τις σορούς έως το γήπεδο της Τούμπας.

«Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16:30 αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις 17:00 ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου.