Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αττική – Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αττική – Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική, όπου άνοιξαν οι ουρανοί. Εδώ και λίγη ώρα ισχυρή νεροποντή πλήττει πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις πεζών και οχημάτων.

Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεσαι, στείλε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr.  Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες του.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλεις κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).  Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

 

 

 

14:54 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

