Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα τώρα στην Αττική – Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική, όπου άνοιξαν οι ουρανοί. Εδώ και λίγη ώρα ισχυρή νεροποντή πλήττει πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις πεζών και οχημάτων.
Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.
γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.