Φάμελλος από τα Τρίκαλα: «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από τα Τρίκαλα απαίτησε πλήρη εικόνα για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», ζητώντας να αποκαλυφθούν οι ευθύνες και η αλήθεια.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας της Πολιτείας, με μόλις τέσσερις ελεγκτές για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, και ζήτησε ανεξάρτητη Αρχή για τα εργατικά δυστυχήματα.
«Ζητήσαμε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και απαιτούμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν πλήρης εικόνα για το τι συνέβη, ποιες οι ευθύνες και ποια είναι η αλήθεια για αυτό το τραγικό δυστύχημα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα», που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες, εκφράζοντας παράλληλα την απαίτηση της κοινωνίας να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των πρόσφατων ελέγχων.

«Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη με οργή και αγανάκτηση. Από τη μια έχουμε τραγικές αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή προπάνιου στο χώρο της εγκατάστασης, που οδήγησε στην έκρηξη ενός υπογείου γεμάτο με καύσιμο αλλά και πολλά δημοσιεύματα για ελλείμματα στον έλεγχο και την αδειοδότηση δεξαμενών προπάνιου, αγωγών, μετρητών και πολεοδομίας» επισήμανε στη συνέχεια, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις οικογένειες των θυμάτων, στους εργαζόμενους του εργοστασίου και στην κοινωνία των Τρικάλων.

«Η αγανάκτηση έχει να κάνει και με την επιλογή της κυβέρνησης από τη μια να μπαζώσει την αλήθεια ακόμα μια φορά και από την άλλη να κρύψει τις ευθύνες της» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πως δεν συνδέεται το τραγικό δυστύχημα με τα θέματα της εργασίας και τονίζοντας πως «είναι υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία».

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για την ελλιπέστατη στελέχωση και τη μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε ανεξάρτητη αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων» και για την απόκρυψη του ακριβή αριθμού των εργατικών δυστυχημάτων.

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας της Πολιτείας και αυτό πρέπει να επιλυθεί άμεσα» είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός πως υπάρχουν μόλις τέσσερις ελεγκτές για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη εθνική Αρχή για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων, να ενισχυθεί η πρόληψη μέσω μόνιμης και τακτής συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας, να θεσπιστεί η περιφερειακή του διάσταση, να συγκροτηθούν υποχρεωτικά στους χώρους εργασίας Επιτροπές Υγείας των εργαζομένων και να στηριχθεί η σωματειακή οργάνωση και ο συνδικαλισμός.

Προανήγγειλε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει στη Βουλή τα ζητήματα της εργασίας με κοινοβουλευτικό έλεγχο και συγκεκριμένες προτάσεις και θα καταθέσει επερώτηση για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Στο Εργατικό Κέντρο ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο, Δημήτρη Αρμάγο και την οργανωτική γραμματέα, Κωνσταντίνα Παππή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, όπου ενημερώθηκε θεσμικά από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων, Γιώργο Καταβούτα. Εκεί εξέφρασε τη συμπαράσταση του σε όσους επιχείρησαν στο πεδίο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τόνισε πως είναι καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητήσει ενημέρωση και να στηρίξει την προσπάθεια της έρευνας.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε και το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, όπου συναντήθηκε με την προϊσταμένη και με επιθεωρητές.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος, η αν. γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων Βαγγέλης Κείος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

