  • Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Εύβοια προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και σημαντικές ζημιές σε διάφορες περιοχές του νησιού, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια.
  • Ανεμοστρόβιλος χτύπησε μεγάλο σούπερ μάρκετ, καταστρέφοντας μέρος των εξωτερικών εγκαταστάσεων και ξεριζώνοντας τα στέγαστρα των αυτοκινήτων στον χώρο στάθμευσης.
  • Το μπουρίνι και η χαλαζόπτωση πλημμύρισαν δρόμους στην περιοχή του Πέι Δοκού στον Δήμο Χαλκιδέων, προκαλώντας νέα προβλήματα στην κυκλοφορία και εγκλωβίζοντας οχήματα.
Εύβοια: Το ξαφνικό μπουρίνι προκάλεσε ζημιές έξω από σούπερ μάρκετ – Πλημμύρισαν δρόμοι από την κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Εύβοια προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και σημαντικές ζημιές σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι δυνατοί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένα σημεία η ορατότητα ήταν μηδενική. Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε φόβο στους κατοίκους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα νερά εισχώρησαν σε αυλές και καταστήματα.

Σύμφωνα με το evima.gr, ανεμοστρόβιλος χτύπησε μεγάλο σούπερ μάρκετ στην περιοχή, καταστρέφοντας μέρος των εξωτερικών εγκαταστάσεων. Η δύναμη του ανέμου ήταν τέτοια που ξήλωσε τα στέγαστρα των αυτοκινήτων στον χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Οι πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο περιγράφουν στιγμές έντασης, καθώς ο αέρας σήκωσε αντικείμενα και έσπασε μεταλλικές κατασκευές.

Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι ζημιές είναι σοβαρές και απαιτούν άμεση αποκατάσταση. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν έντονα.

Στο σημείο του σούπερ μάρκετ έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR 312, προκειμένου να συνδράμουν στις εργασίες απομάκρυνσης των σκεπών που έπεσαν πάνω σε κολώνα φωτισμού. Οι αρχές έκλεισαν προσωρινά τον δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά και να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το evionline.gr, το μπουρίνι και η χαλαζόπτωση που έπληξαν την περιοχή του Πέι Δοκού στον Δήμο Χαλκιδέων προκάλεσαν νέα προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα οχήματα κινούνται με δυσκολία, ενώ ορισμένοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα νερά.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και υπάρχει φόβος για νέες ζημιές μέσα στη νύχτα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων από τις επίσημες ανακοινώσεις.

