Αποθέωση Μεντιλίμπαρ στην Ισπανία: «Νέο θαύμα, δεν έχει ταβάνι στην Ευρώπη, αυτά που κάνει είναι από άλλο πλανήτη»

Οι Ισπανοί -όπως ήταν αναμενόμενο- αποθέωσαν, για μία ακόμα φορά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ στην «Johan Cruijff ArenA», επιτυχία που εξασφάλισε στους «Ερυθρόλευκους» θέση στα playofss της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

Έγραψαν:

MARCA: «Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ταβάνι στην Ευρώπη: Ο Ολυμπιακός κάνει απόβαση στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα»

AS: «Το συνεχόμενο θαύμα του Μεντιλίμπαρ: Ο Ολυμπιακός την πρόκριση»

Mundo Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ κατακτά το Άμστερνταμ και βάζει τον Ολυμπιακό στην ευρωπαϊκή ελίτ»

Relevo: «Από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Ισπανία, στη δόξα του Champions League με τον Ολυμπιακό: Αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι από άλλο πλανήτη»

Estadio Deportivo: «Ο Μεντιλίμπαρ μεγαλώνει τον μύθο του: Ιστορική πρόκριση στο “κάστρο” του Άγιαξ»