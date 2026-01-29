Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ποιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους, σύμφωνα με τον νόμο – Η απάντηση της κυβέρνησης

Στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για τις υπηρεσίες εκείνες που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Πρώτον, η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων, τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφαλείας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών. Δηλαδή βλέπει αν υπάρχει το Α, Β και το Γ πιστοποιητικό σε σχέση με την ασφάλεια και όλα τα σχετικά μιας επιχείρησης.

Δεύτερον, το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχων επιχειρήσεων ορίστηκε με νομοθεσία το 2016, είναι ο 4442/2016 και το 2018, ο 4512/18 με βάση το οποίο πλέον οι επιχειρήσεις έχουν ως υποχρέωση την γνωστοποίηση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και κρατική πιστοποίηση των μονάδων και των εγκαταστάσεων για την έναρξη λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πλέον με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκ των υστέρων από τον κάθε αρμόδιο ελεγκτικό φορέα. Θα αναφερθώ σε αυτούς είτε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων είτε σε συνέχεια καταγγελιών.

Ποια είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχείρησης τροφίμων, όπως είναι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ; Είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας όπου λειτουργεί η επιχείρηση. Εν προκειμένω η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέταρτον, ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας; Η Πυροσβεστική. Έως το 2025 με βάση το νέο αδειοδοτικό και ελεγκτικό πλαίσιο, η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Αυτό άλλαξε το 2025 με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική ανά 36 μήνες. Όλες οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση και πάω στο 5ο σημείο είναι σε επίπεδο μεσαίου κινδύνου, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική από το 2025 και μετά -μέχρι τότε δεν υπήρχε- ανά τρία χρόνια από την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του 25, ήταν δηλαδή η υποβολή των μελετών. Έλεγχοι μπορούν να γίνουν αμέσως από την Πυροσβεστική σε περίπτωση καταγγελιών. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, είχαν καταγγελθεί ή είχαν γνωστοποιηθεί στην Πυροσβεστική, τότε εκτός των τακτικών ελέγχων έπρεπε να γίνει και ένας άμεσος έλεγχος.

Επόμενο λογικό ερώτημα. Ποια είναι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων; Όλα αυτά δηλαδή που οφείλει να δει ότι υπάρχουν απλά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας; Ποιος ελέγχει την ορθότητα των εγγράφων; Τη μελέτη πυροπροστασίας; Την μετέπειτα γνωστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ποια είναι αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο; Η πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου.

Σε ό, τι αφορά τις σωληνώσεις, από τις οποίες προέκυψε η διαρροή. Αρμόδιος ελεγκτικός φορέας είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άλλο λοιπόν το υπόγειο, γιατί είναι τα δύο θέματα που ακούμε από την κοινή γνώμη και άλλο οι σωληνώσεις. Το ένα είναι η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένω η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το άλλο είναι η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου. Όλα αυτά πλέον παρακολουθούνται ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Open Business που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου πλέον κάθε ελεγκτικός φορέας κατά λόγο αρμοδιότητας μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους. Αυτό ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση».

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «το ξαναλέω όμως, ότι κάθε έλεγχος, κάθε υποχρέωση που έπρεπε να τηρηθεί, ο τρόπος που τηρήθηκε και κάθε πιθανή καταγγελία από οποιονδήποτε εργαζόμενο, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να το ερευνήσει. Εδώ μιλάμε για τις κατά το νόμο αρμοδιότητες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην κοινή γνώμη».