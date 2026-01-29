Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Ροδόπη – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών»

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη με ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες και συνοδεύθηκε και από πολύ μικρή ορατότητα. Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης, αντίστοιχα.

Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών»

Μήνυμα του 112 εστάλη πριν από λίγο στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη.

«Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026

πηγή φωτογραφίας: fonirodopis.gr