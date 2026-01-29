Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στο Κρεμλίνο, ο Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι το ζήτημα “ποιος θα πάρει ποια εδάφη” δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε εάν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα είναι το μόνο ζήτημα που εκκρεμεί, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ απάντησε : «Δεν νομίζω». Ο ίδιος πάντως δεν κατονόμασε άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θα δωρίσει στην Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι γίνονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό, εκκρεμές ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.

«Η Ρωσία θέλει να κάνει τους Ουκρανούς να ξεπαγιάσουν»

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με «ανθρωπιστική καταστροφή» εξαιτίας των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων που στερούν από χιλιάδες ανθρώπους την θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω πολικού ψύχους, προειδοποίησε την Πέμπτη, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Παρά τις υπό τις ΗΠΑ «συνομιλίες» στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Ουκρανούς για «να τους ξεπαγιάσει ώστε να παραδοθούν», είπε.

Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν παρά πολύ. Μία ανθρωπιστική καταστροφή αναμένεται εκεί», είπε λίγο πριν από την σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει εκατομμύρια Ουκρανών να αντιμετωπίσουν τον εξαιρετικά παγερό αυτή την χρονιά χειμώνα. Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας βυθίζοντας τον πληθυσμό στο σκοτάδι και το κρύο σε θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους -20°C.

«Με 153 εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια και 947 γεννήτριες που τοποθετήθηκαν αυτόν τον μήνα, θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν μία στέγη, ζέστη και ελπίδα την ώρα που το έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για την βοήθεια, Χάντια Λαμπίμπ.

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης την εκταμίευση 50 εκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια προς την ουκρανική δημόσια εταιρεία Naftogaz ώστε να προστατεύσει τα δίκτυα διανομής. Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν επίσης νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας πριν από την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.

