Συγκοινωνιολόγοι στον Realfm 97,8 για το κυκλοφοριακό: Χρειαζόμαστε καινούργιο δακτύλιο – Το πρόβλημα στον Κηφισό δεν λύνεται με ασπιρίνες

Το μείζον πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Αθήνα αποτελεί δισεπίλυτο γρίφο εδώ και δεκαετίες, με την κατάσταση να δείχνει ότι γίνεται όλο και χειρότερη, παρά το μετρό και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΜΜΜ. Αρκετοί είναι οι συγκοινωνιολόγοι, οι οποίοι σημειώνουν ότι έχει αυξηθεί ο όγκος των οχημάτων υπερβολικά. Αλλά λύση εφικτή προτείνεται;

Υπενθυμίζεται ότι στο Μαξίμου έγινε την Τετάρτη κλειστή σύσκεψη για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού με προτεραιότητα στον Κηφισό.

Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μίλησε στον Realfm 97,8 και στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου και τοποθετήθηκε και για τη σύσκεψη αυτή υπό τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως μοιάζει με μία που θα έκανε μία κυβέρνηση τις πρώτες της ημέρες, για το πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα.

“Γιατί αυτά που ειπώθηκαν είναι εναρκτήρια λακτίσματα ενός τεράστιου προβλήματος που κοντεύει να μας φάει. Too litle too late που λένε οι Βρετανοί”.

Στη συνέχεια ο κ, Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στα ΜΜΜ:

“Επαναφέρουμε το θέμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση σε ολόκληρο τον κόσμο από αυτό για να επιλυθεί το πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν και χιλιάδες άλλα πράγματα που εμείς δεν κάνουμε. Ξέρετε που είμαστε σήμερα στην κλίμακα 0-100 ως Αθήνα; Είμαστε στο 10. Δέκα στα 100. Δηλαδή κρατάμε ίσα ίσα το σύστημα για να μην καταρρεύσει μια μέρα.”

Αναφερόμενος στην κλίμακα πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντινίδης εξήγησε:

“Θεωρώ ότι 100 είναι το Βερολίνο που πάλι έχει ορισμένες φορές ζητήματα. Για να το καταλάβετε, η Κωνσταντινούπολη είναι στο 8. Και το Κάιρο είναι στο 7. Η Νέα Υόρκη είναι στο 75 γιατί είναι τόσο μεγάλη πολιτεία. Κάνουν όμως ότι μπορούνε. Εμείς εθελοτυφλούμε. Έχουμε κλείσει τα μάτια μας σαν τη στρουθοκάμηλο και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ένα πρόβλημα. Το οποίο κάθε μέρα διογκώνεται, κάθε μέρα αυξάνεται, φτάσαμε το 2004 σε ένα πολύ καλό σημείο και έκτοτε αντί να το πάμε καλύτερα το πάμε σταθερά προς το χειρότερο. Οπότε τώρα έχουμε 5,5 εκατ. αυτοκίνητα.

Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα «δίκλινο αυτοκίνητο» και λέμε ότι θέλουμε να φιλοξενήσουμε δέκα ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό.”

Ο συγκοινωνιολόγος μιλώντας για τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τόνισε ότι το κρίσιμο θέμα το έλυσαν, πριν 30 χρόνια, αλλά κάναν κι ένα πολύ μεγάλο άλμα όλες τους την περίοδο της πανδημίας, ακριβώς επειδή είχαν ισχυρά ΜΜΜ. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν έγινε σχεδόν τίποτα.

“Όσο δεν παρέχεις, δεν μπορείς να πεις στον πολίτη μην πάρεις αύριο το αυτοκίνητό σου, γιατί σου παρέχω αξιόπιστες συγκοινωνίες. Επομένως το πρόβλημα είναι φαύλος κύκλος και δεν επιλύεται με ασπιρίνες, 7-10 στον Κηφισό. Χρειαζόμαστε καινούργιο δακτύλιο”.

Στην παρατήρηση του Μπάμπη Παπαδημητρίου ότι δεν βλέπει να τηρείται κάποιος δακτύλιος, ο συγκοινωνιολόγος απάντησε καταφατικά, υπογραμμίζοντας πως έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια.

“Χρειαζόμαστε έναν καινούργιο δακτύλιο, έναν πράσινο δακτύλιο με προτεραιότητα στα πράσινα αυτοκίνητα και στα αυτοκίνητα που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η προϋπόθεση της υψηλής σκληρότητας 3 άτομα και πάνω, που τέθηκε χτες στη σύσκεψη, καλά το είπαν και αυτό πρέπει να οργανωθεί σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες της χώρας τις ιδιωτικές αλλά και τις δημόσιες. Ο ΟΤΕ στο Μαρούσι στο Δαχτυλίδι που φέρνει εκεί ας πούμε 1.500 εργαζόμενους και έρχονται με 1.500 αυτοκίνητα. Αυτά μπορεί να γίνουν 500. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει”.

Carpooling

Στην ερώτηση του Μάνου Νιφλή σχετικά με το carpooling, δηλαδή την πρακτική με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν στον προορισμό τους παρέα, η απάντηση του κ. Κωνσταντινίδη ήταν η εξής:

Το carpooling κάνει μία σοβαρή δουλειά. Απλά το carpooling επειδή η γερμανική βιομηχανία για παράδειγμα είναι εκτός πόλης βοηθάει πάρα πολύ τη μετακίνηση των εργαζομένων από το κέντρο προς την εργασία τους. Αυτό σε μία μικρή κλίμακα μπορεί να γίνει και στο δικό μας επίπεδο.”

Αναφερόμενος στα ταξί που όταν απεργούν η κατάσταση είναι καλύτερη στην Αθήνα, εξήγησε πως αυτό συμβαίνει επειδή είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες οχήματα τα οποία λείπουν από τον δρόμο και επίσης ένα ταξί έχει τη λειτουργία 2, 3 αυτοκινήτων ταυτόχρονα. Ισοδυναμεί με 3 αυτοκίνητα, λόγω των χιλιομέτρων που κάνει.”

“Αυτή τη στιγμή έχουμε 900 λεωφορεία, είχαμε φτάσει μάλλον το 2004 τα 1.500. Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε 3.000 λεωφορεία προκειμένου να κερδίσουμε και το gap της αναμονής του πλήρους μετρό αν και όποτε γίνει σε 15 χρόνια που θα είναι από την Κηφισιά ως τη Γλυφάδα συν τη γραμμή 4 η οποία θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια.

Επίσης τα λεωφορεία που έχουμε λειτουργούν με έναν προγραμματισμό της δεκαετίας του 90.”

Όσο για το αν χωράνε αυτά τα λεωφορεία στους αθηναϊκούς δρόμους, θα χωρέσουν εφόσον αφαιρεθεί σημαντικός αριθμός ΙΧ από τους δρόμους.

Ακούστε το ηχητικό: https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-29-Σταύρος-Κωνσταντινίδης-Νιφλής-Παπαδημητρίου.mp3

Γιαννής: Τα έξυπνα φανάρια μπορούν να βοηθήσουν

Ο συγκοινωνιολόγος Γιώργος Γιαννής τοποθετούμενος για τη σύσκεψη είπε αρχικά ότι είναι σημαντικό που έγινε κάτι τέτοιο υπό τον πρωθυπουργό, γιατί είναι κάτι σπάνιο. Στη συνέχεια εξήγησε πως το κυκλοφοριακό δεν λύνεται στις μεγάλες πόλεις από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο, μπορούν να γίνουν βήματα και να βελτιώνεται συνεχώς η εξυπηρέτηση.

“Τα έξυπνα φανάρια δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί και σχετικά γρήγορα”. Αλλά στην ώρα αιχμής δεν θα είναι αποτελεσματικά. “Όταν είναι όλα τα αυτοκίνητα μποτιλιαρισμένα, όσο έξυπνα κι αν είναι τα φανάρια, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά. Θα έχουμε μία βελτίωση της τάξης του 5%. Όταν όμως βγούμε από την αιχμή, εκεί μπορούμε να φτάσουμε στο 20% και στο 30% βελτίωσης της κυκλοφορίας. Το οποίο δεν είναι αμελητέο. Τα έξυπνα φανάρια μπορούν να βοηθήσουν δεν θα λύσουν σε καμία περίπτωση” το πρόβλημα.

“Η καλύτερη διαχείριση μπορεί να μειώσει πάρα πολύ τις καθυστερήσεις. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Αττική Οδό που έχουν 20-25 περίπολα κάθε στιγμή ενεργά τα μποτιλιαρίσματα στο συμβάν κρατάνε 10 – 15 λεπτά ενώ στον Κηφισό που έχουν 2,3 περίπολα όλα κι όλα τα μποτιλιαρίσματα κρατάνε από 1-3 ώρες. Άρα θα είναι σημαντική η βελτίωση άμα βάλουμε επαρκή περίπολα της τροχαίας και των υπηρεσιών να απομακρύνουν τα οχήματα” (που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο).

Σημειώνεται ότι αυτό ειπώθηκε και στην κλειστή σύσκεψη στο Μαξίμου, ένα από τα πρώτα ζητούμενα είναι η διαχείριση των συμβάντων. Αυτό θα φέρει μια άμεση λύση.

“Τα φορτηγά είναι αρκετά σύνθετο (σσ.πρόβλημα). Ο νόμος λέει 9 με 9. Εννιά το βράδυ με εννιά το πρωί πρέπει να κάνουν τροφοδοσία. Η συζήτηση που έγινε για το 7 με 10 ήταν ότι θα εξετασθεί. Προφανώς για να κάνουμε μια τέτοιας κλίμακας αλλαγή θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη, το οποίο είναι ένα μεσοπρόθεσμο (σσ. σχέδιο). Από κει και πέρα για τον Κηφισό σκέφτονται διάφορες λύσεις για τα βαρέα οχήματα. Αν μπουν μόνο φορτηγά στη δεξιά λωρίδα τότε δεν θα αξιοποιείται πλήρως η λωρίδα και θα φέρει καθυστέρηση στις άλλες λωρίδες. Αυτό το ζήτησαν το επιμελητήριο και οι εταιρείες τροφοδοσίας. Θα τα δούμε, το 7-10 μπορεί να γίνει άλλες ώρες. Μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο και όχι σε όλες τις περιοχές.”

Οι “λαιμοί των μπουκαλιών”: Τα προβληματικά σημεία στον Κηφισό που πήζουν συνεχώς

“Οι λαιμοί των μπουκαλιών”, τα σημεία συμφόρησης όπως τα λένε οφείλονται σε δύο αιτίες:

Η μία αιτία δεν λύνεται. Όταν σε έναν άξονα μπαίνει και ένας δεύτερος άξονας όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών στα ΚΤΕΛ εκεί έχουμε φόρτιση, στις 3 λωρίδες μπαίνουν άλλες 3. Άρα εκεί αναγκαστικά θα δημιουργηθεί ουρά.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σε ορισμένα σημεία που ο Κηφισός είναι 4 λωρίδες, μετά 3, μετά 4, εάν τον κάνουμε παντού 3 θα έχει μια πολύ καλύτερη ροή. Γιατί όταν είναι 4 απλώνονται και μετά που θα ξαναγίνονται 3 έχουμε συμφόρηση. Άρα να φροντίσουμε άμεσα η διατομή του Κηφισού να είναι ίδια από πάνω μέχρι κάτω.

Οπότε, το μέρος που έχουμε σύγκλιση από άλλους άξονες δεν λύνεται αυτό καθεαυτό, μόνο αν φροντίσουμε να έχουμε εναλλακτικές διαδρομές. Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί η σήραγγα της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω, πρέπει να γίνει το πάρκο logistics στη Φυλή και μακροπρόθεσμα να γίνει η σύνδεση Ελευσίνα – Θήβα.”

“Δεν υπάρχει άξονας σαν τον Κηφισό στην Ευρώπη που να μπορεί να αποφορτιστεί. Ο περιφερειακός άξονας του Παρισιού που ναι 70 χιλιόμετρα 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση είναι μποτιλιαρισμένος από το 1986 μέχρι σήμερα. Αυτό που αλλάζει στις άλλες πόλεις και μας διαφοροποιεί είναι ότι δίνουν καλές εναλλακτικές με τα λεωφορεία. Το υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΑΣΑ έχουν βάλει μαζί με την τροχαία και επιτηρούν τις λεωφορειολωρίδες. Και δίνουν προτεραιότητα στα λεωφορεία. Και εξυπηρετούν καλύτερα. Αυτό είναι ένα άμεσο μέτρο. Έχουν ξεκινήσει να προσλάβουν και τους οδηγούς. Θα έχουμε πιο πολλά λεωφορεία άρα ήδη θα μπορεί κάποιος με το λεωφορείο να έχει πολύ καλύτερους χρόνους σε σχέση με το ΙΧ του και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Κι εκεί κρύβεται μια μικρή δυνατότητα του Κηφισού, όταν αρχίσουν περισσότεροι να παίρνουν το λεωφορείο κάποιοι θα εγκαταλείψουν τον Κηφισό και θα ανακουφισθεί.”

Ο συγκοινωνιολόγος παραδέχθηκε ότι εάν κάποιος θέλει να πάει από περιφερειακή σε περιφερειακή θα υποστεί ταλαιπωρία. Αλλά υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που παίρνει το ΙΧ του γιατί το λεωφορείο δεν πάει γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν, τόνισε, να εξυπηρετηθούν όλοι οι προορισμοί. Αλλά αν δοθούν καλύτερα λεωφορεία, οι πολίτες θα αφήσουν τα ΙΧ τους γιατί θα πηγαίνουν πιο γρήγορα.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γιαννής τάχθηκε υπέρ της χρήσης και της αύξησης του ποδηλάτου στην Αθήνα και υποστήριξε ότι είναι σωστό που είπαν ότι πρέπει να μπει το ποδήλατο.

“Αλλά δεν μπορεί να μπει από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς η αρχή θα ναι δύσκολη. Αρχίζεις και φτιάχνεις έναν έναν τον ποδηλατόδρομο, εξυπηρετείς μερικούς, εξυπηρετείς περισσότερους και συνεχώς περισσότερους. Δεν μπήκε το ποδήλατο πουθενά μέσα σε μια νύχτα.”

Πάντως, για μία άμεση λύση, αυτή, σύμφωνα με τον κ. Γιαννιό, είναι τα λεωφορεία. “Και το δεύτερο το ότι η διαχείριση των συμβάντων θα ναι πιο γρήγορη. Και τα έξυπνα φανάρια να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται.