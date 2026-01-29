Κρήτη: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη – Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε όλη τη χώρα εξαιτίας της νέας κακοκαιρίας, η οποία, αν και σύντομη, συνοδεύεται από έντονα φαινόμενα. Στην Κρήτη, οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ οι θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Παρότι το νησί δεν αντιμετωπίζει φαινόμενα όπως χαλάζι ή έντονες καταιγίδες, οι νοτιάδες προκαλούν αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η ορατότητα είναι μειωμένη, οι δρόμοι έχουν γεμίσει με σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα. Την ίδια ώρα, το θερμόμετρο στο Σίσι Λασιθίου έφτασε τους 24,7 βαθμούς Κελσίου, μια θερμοκρασία που θυμίζει καλοκαιρινό απόγευμα.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

Ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος με ανάρτησή του εξήγησε το φαινόμενο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Βόρεια Αφρική: «Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη. Πέμπτη 29/01/2026: Ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης παρατηρείται στα νότια τμήματα της χώρας και ιδιαιτέρως στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο, όπως διακρίνεται και στον χάρτη πρόγνωσης για το μεσημέρι της Πέμπτης, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λόγω των ισχυρών νοτιοδυτικών-δυτικών ανέμων, η σκόνη θα απομακρυνθεί από το νησί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Ταυτόχρονα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται από τους σταθμούς του METEO στα βόρεια τμήματα του νησιού, όπως φαίνεται και στον πίνακα με τις οκτώ υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας».

Οι νότιοι άνεμοι, που φτάνουν τα 8 μποφόρ, πλήττουν σήμερα το νησί, συνοδευόμενοι από νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς οι μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 ξεπέρασαν τα όρια ασφαλείας, φτάνοντας τα 208 μg/κ.μ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, στη Νέα Αλικαρνασσό, τμήματα τοίχου αποκολλήθηκαν από κατοικία, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε διάφορα σημεία του νησιού δέντρα και κλαδιά έπεσαν στους δρόμους, με τα συνεργεία των δήμων να επεμβαίνουν άμεσα για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, δεκάδες μηχανάκια στο Ηράκλειο βρέθηκαν πεσμένα στο οδόστρωμα, καθώς δεν άντεξαν την ένταση των ανέμων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ενημερωμένοι για τις οδηγίες των αρχών, ενώ οι ευπαθείς ομάδες συνιστάται να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στην επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.