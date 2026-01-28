Κλειστή σύσκεψη για το κυκλοφοριακό στην Αττική στο Μέγαρο Μαξίμου: Έξυπνα φανάρια και μείωση κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό

  • Κλειστή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής, με προτεραιοποίηση τον Κηφισό. Στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών και καλύτερη διαχείριση των καθημερινών περιστατικών.
  • Στις μεσοπρόθεσμες προτάσεις θα εξεταστεί το μέτρο των έξυπνων φαναριών για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
  • Μακροπρόθεσμα, προβλέπονται νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Μεταξύ άλλων συμπεριλάβουν τα εξής:

  • Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.
  • Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής.
  • Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

